Ein Stück Bayern in Woltmershausen: das Oktoberfest im Juniormotorpark. (Juniormotorpark)

So lassen sich nach persönlicher Absprache mit den Inhabern des Parks, Silke und Stefan Oelsner, Geburtstagsfeiern und andere Feste auf dem Verkehrsübungsplatz und in der Partyhalle organisieren.

Der nächste Höhepunkt für alle steht am 31. Dezember an, wenn das Motto im Juniormotorpark lautet: Après-Ski-Silvester – winterliches Abenteuer und gemütlicher Hüttenzauber. „Bei uns wird gefeiert wie in den Bergen – egal ob es schneit oder nicht“, kündigt Silke Oelsner an.

Die stimmungsvolle Partyhalle des Juniormotorparks – genau richtig, um Silvester und Familienfeste zu feiern. (Juniormotorpark / FR)

Den Weg zur Festhalle leuchten dann Fackeln aus, während vor der Partyhalle eine sogenannte Schneebar steht. Unter klarem Sternenhimmel oder im Schneegestöber wärmen sich die Feiernden an Feuerkörben und genießen heißen Glühwein oder andere leckere Getränke. Wer es wärmer mag, findet in der beheizten „Partyalm“ alles, was es zum Wohlfühlen braucht. Dazu gehören gemütliche Sitzgelegenheiten, „Danz up de Deel“ zum nordischen Après-Ski-Mix eines DJs sowie zahlreiche Köstlichkeiten am Büfett und an den Bars. Anmeldungen für die Silvesterfeier nimmt der Juniormotorpark ab sofort entgegen.

„Auch die anderen Highlights dieses Jahres wurden sehr gut angenommen“, sagt Stefan Oelsner zum Saisonabschluss. Nach einem verregneten Winter begann Anfang März der Fahrbetrieb auf dem Verkehrsübungsplatz bei frühlingshaften Temperaturen, sodass viele Kindergeburtstage unter freiem Himmel stattfinden konnten. Runde Geburtstage, Hochzeiten und Firmenfeiern wurden in der Partyhalle gefeiert. Viele Veranstaltungen starteten bereits nachmittags, damit die jüngeren Gäste mit Miniautos, Formel 1 und Quads fahren konnten.

Während der Sommerferien besuchten viele Feriengruppen aus Bremen und umzu den Platz. So buchte ihn die Gemeinde Scheeßel für ihr Ferienprogramm. In der Schulzeit bauten Oelsners einen mobilen Verkehrsübungsplatz an Grundschulen auf und vermittelten erste Fahrpraxis. Besucher von Veranstaltungen wie des Kindertags im Bürgerpark, des Riverside Festivals in Brake oder des Stuhrer Herbstmarkts erfreuten sich vor Ort an den Angeboten des Juniormotorparks. Bei Übertragungen von Spielen der Fußball-WM kamen wiederum etliche Sportfreunde zum Motorpark, der Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen ist.

Zum ersten Mal veranstalteten Oelsners Ende September ein Oktoberfest. Gut gelaunt wurden die Gäste empfangen, bevor sie in der als Bayernzelt gestalteten Partyhalle eine Mass Bier erhielten. Es wurde kräftig geschunkelt und getanzt, zu essen gab es Brezeln, Braten, Leberkäse, Weißwürste und Hendln. „Flotte Dirndl trafen auf schicke Lederhosen und karierte Hemden. Ein hübsch anzusehendes Spektakel auf der Tanzfläche, an den Bars und in der beheizten Raucherlounge“, erinnern sich Oelsners, für die klar ist, dass 2019 erneut ein Okoberfest auf ihrem Platz steigt.



Auskünfte und Anmeldungen unter Telefon 54 16 61. Weitere Informationen sind unter www.juniormotorpark.de erhältlich.