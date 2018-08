Ein volles Haus hatte Kai Heinrich, Inhaberin von Ihr Optiker Heinrich, als sie im April das 25-jährige Bestehen ihres Geschäfts am Arsterdamm mit einem Sektempfang samt kleinem Büfett feierte.

Glückwünsche gab es nicht nur von den vielen Kunden, die statt Blumen um eine Spende für die Kinder- und Jugendfarm gebeten wurden, sondern auch die Berufsverbände hatten an das Datum gedacht. So übergab Brigitte Franke von der Augenoptikerinnung Urkunden von der Handwerkskammer und von der Landesinnung Augenoptiker und Optometristen in ­Niedersachsen und Bremen. Besonders gefreut hat Heinrich, dass ihr ehemaliger Lehrchef aus ihrer Heimat Nordenham, Kurt ­Eggert, sowie der frühere Besitzer des Geschäfts, Hubert Rochell, den viele ältere Kunden noch kennen, zu Gast waren.

Besondere Aktionstage

„Dem Betrieb wünschen wir eine gute Weiterentwicklung“, hieß es auf einer Urkunde – und viele Gäste wünschten sich, dass Heinrich auch die kommenden 25 Jahre ihr Fachwissen und ihre Serviceleistungen für die Menschen im Stadtteil anbietet. Heinrich denkt aber erst einmal an die nahe Zukunft: Am 19. und 20. Oktober finden in ihrem Geschäft in der Ladenzeile am Arsterdamm 150 die „ChangeMe!“-Tage statt. Die gesamte Kollektion an Brillenfassungen dieser Marke mit Hunderten von verschiedenen Bügel­varianten steht an einem Extra-Verkaufsstand zum Anprobieren bereit. Die Kunden erhalten für ihr Interesse ein Glas Sekt und eine süße Aufmerksamkeit. Ein Besuch in dem Optikerstudio lohnt sich aber jederzeit. So hat kürzlich der Abverkauf der Sonnenbrillen begonnen. Einen Nachlass von 20 Prozent bietet Heinrich, die Mitglied in der Werbegemeinschaft Habenhausen-Arsten ist, auf alle Modellen.

Neu ins Sortiment aufgenommen wurden Fassungen der Kollektionen von Aigner und Helly Hansen, die als besonders schick gelten. Bis zum 30. September sind außerdem noch Bildschirmgläser im Angebot. Heinrich weist darauf hin, dass alle Lesebrillenträger ein Anrecht auf eine Bildschirmarbeitsplatzbrille haben, zu der der Arbeitgeber einen Anteil dazu zahlen muss. Betroffene können sich bei Heinrich ausführlich beraten lassen.

Auch Bildschirmlesegeräte, Lupen, Kontaktlinsen, ein Gleitsicht-Simulationsgerät und viele andere kleine und große Hilfsmittel sind bei Ihr Optiker Heinrich zu finden.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 82 44 22 sowie im Internet unter www.optik-heinrich.de.