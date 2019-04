Selbst Brillenträgerin: Augenoptikermeisterin Kim Gonschior. (Christoph Englisch)

Augenoptikermeisterin Kim Gonschior hat es sich mit ihrem Geschäft Lieblingsbrillen in Arsten zur Aufgabe gemacht, exklusive Brillengestelle mit hochwertigen Gläsern anzubieten und individuell auf die Bedürfnisse der Kunde anzupassen.

In ihrem seit mehr als drei Jahren bestehenden Geschäft führt die Optikerin ein vielfältiges Sortiment an Kontaktlinsen, Fern-, Nah- und Sonnenbrillen. Kunden bekommen bei ihr Produkte erlesener Hersteller, zum Beispiel der belgischen Firma Theo Eyewear. Für die Arbeit am PC, Tablet oder Smartphone erhält man bei Lieblingsbrillen für diese Zwecke konzipierte Multi­mediabrillen. Sie sind eine spezielle Form der Gleitsichtbrille, die sich sowohl zum Lesen als auch für die Sicht im Mittelbereich eignet, aber ohne den Fernanteil auskommt. Das Besondere der Brille ist, dass sie das Auge vor dem unnatürlichen Licht der Displays schützt, indem sie einen großen Teil des blauen Lichteinfalls reduzieren. Eine ähnliche Funktion bieten auch Brillen mit UV-Filter, die beim Autofahren in der Dunkelheit verhindern, durch entgegenkommende Autos geblendet zu werden.

Auch in anderen Alltagssituationen verweist Gonschior auf den positiven Effekt einer richtig eingestellten Brille: Gesundheitliche Probleme, beispielsweise Schwindel oder Haltungsschäden, können laut der Optikerin bereits durch einfache Maßnahmen, wie das neue Einschleifen der Sehstärke, gelindert werden. Daher legt sie auch Wert auf eine ganzheitliche Sicht auf Augenbeschwerden und verweist ihre Kunden bei Auffälligkeiten beim Sehtest an einen Arzt oder berät sie über die Förderung einer Arbeitsplatzbrille durch den Arbeitgeber.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 84 00 18 67 und auf www.lieblingsbrillen-bremen.de. Auf diesen Wegen können Interessenten auch Termine für Beratungen vereinbaren.