Die Bäckereifachverkäuferin Meike Radanke (rechts) mit dem Kürbisbrot und Sharon Kuntze mit dem neuen Kartoffelbrot. (Bäckerei Rolf)

November, zu Ende geht. Doch mit dem neuen Kartoffelbrot auf Dinkelbasis gibt es adäquaten Ersatz.

Das Besondere an dem Kürbisbrot der Bäckerei Rolf ist unter anderem die Herstellung mit regionalen Zutaten. Dafür greift der Familienbetrieb mit Sitz in Ritterhude auf die Lieferung eines regionalen Landwirts aus Ohlenstedt bei Osterholz-Scharmbeck zurück. Wer den Geschmack des leckeren Backwerks noch nicht kennt, kann am Tresen im Café Pusdorf kostenlos einige Happen probieren. Das gilt auch für dessen Nachfolger, das Dinkel-Kartoffelbrot, das die Bäckerei Rolf ab Montag, 18. November, anbietet. Im vergangenen Jahr um diese Zeit hatte das Unternehmen, das Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen ist, mit dem Verkauf von Dinkel-Orangenstollen begonnen. Der Geschmack fand offenbar den Zuspruch der Kunden und auch allgemein wächst nach Aussage von Rolf-Pissarczyk das Bedürfnis nach Dinkelprodukten. Daher wurde nun erstmals das Kartoffelbrot in das Sortiment aufgenommen.

Genießen kann man dieses sowie andere Speisen direkt vor Ort im Café Pusdorf, das der Traditionsbetrieb vor wenigen Jahren von der Bäckerei Schnaare übernahm. Immer wieder gab es seitdem kleine Veränderungen in dem Geschäft. So wurden beispielsweise im Frühjahr die vorderen Sitzplätze erneuert. Neu ist auch die Möglichkeit, sein Lieblingsfrühstück selbst zusammenzustellen. Unter dem Stichwort Frühstück XXL kreuzen die Kunden unter der Woche auf einem Bestellzettel ihre kulinarischen Wünsche an, während sie am Wochenende von einem Büfett auswählen.

Köstlich ist auch das Weihnachtsgebäck der Bäckerei, zu dem unter anderem Bremer Klaben, Mandel- und Mohnstollen, Marzipanwickelkuchen sowie viele weitere Rosinenprodukte gehören.

Welche Zutaten in den leckeren Broten und Kuchen stecken, können die Kunden am Verkaufstresen einsehen. Wie die einzelnen Komponenten allerdings zusammengestellt werden, bleibt ein Familiengeheimnis. Und das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Das Familienunternehmen hat es in den vergangenen Jahren geschafft, durch die Einbeziehung weiterer Familienmitglieder und junger Mitarbeiter seine lange und reichhaltige Erfahrung zu ergänzen. „Bei uns sind Junge und Erfahrene vereint – das macht ein Familienunternehmen aus“, sagt Rolf-Pissarczyk, der irgendwann gemeinsam mit seinem Cousin Nils Rolf-Pissarczyk die Firmennachfolge antreten wird.

Das Café Pusdorf, Woltmershauser Straße 400, hat montags bis freitags von 5.30 bis 18 Uhr, sonnabends von 5.30 Uhr bis 13 Uhr sowie sonntags von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet.