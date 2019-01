unser schöner Tannenbaum, die Nikolausläufer und die stimmungsvolle Dekoration in den

Pusdorfer Geschäften waren Vorboten der Weihnachtszeit. Nun steht das Fest unmittelbar bevor. Eine Zeit der Freude, der Besinnung und des Miteinanders – aber auch eine Zeit, um sich Gedanken zu machen, was man in den vergangenen Monaten geschafft hat oder sich für das neue Jahr vornimmt.

Auch wir als Mitglieder der Interessen- und Werbegemeinschaft (IWG) Pusdorf sind mit diesen Gedanken beschäftigt – mit Engagement für die Entwicklung unseres Stadtteils, der noch viel Potenzial hat. Bei uns ist die Hafenstadt

Bremen noch zu erleben. Das besondere Flair und die Anziehungskraft, die das Wasser ausübt, sind spürbar. Die besondere Lage unmittelbar an der Weser ist ein Standortvorteil, den wir in Zukunft noch stärker herausstellen sollten. Wir sind mit dem Hafen groß geworden. Für viele andere ist er ein spannendes Erlebnis. In jedem Fall hat der Hafen unseren Stadtteil entscheidend geprägt. Er ist Teil unserer Tradition und etwas, auf das wir stolz sein können.

Er hat auch die Menschen geprägt, die in Pusdorf leben und dort in Zukunft leben werden. Für alle diese Menschen wollen wir 2019 da sein. Wir leben mit ihnen und von ihnen. Sie sind unsere Kunden. Wir sind eine Gemeinschaft, deren Zusammenhalt den Stadtteil ausmacht. Auch daran sollten wir in diesen Tagen denken. Und daran, dass man auch mit Kleinigkeiten andere glücklich machen kann. Manchmal reicht bereits Aufmerksamkeit und ein Danke.

Ich wünsche mir, dass alle auf ein glückliches Jahr zurückblicken können. Oder zumindest in der Hoffnung leben können, dass 2019 ein besseres Jahr wird.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und glückliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Alex Erjawetz,

erster Vorsitzender der IWG