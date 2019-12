Alex Erjawetz und Kristin Wetjen wünschen allen Bewohnern, Lesern und Mitgliedern eine schöne Weihnachtszeit. (IWG Pusdorf)

Zum Nikolaustag erhielt unsere Werbegemeinschaft ein ganz besonderes Geschenk für die Weihnachtszeit: Vor der Wäscherei Wartberg in der Woltmershauser Straße 426 / Ecke Stuhrer Straße wurde ein Weihnachtsbaum aufgestellt, den die Pusdorferin Vanessa Alfke spendete, um den Einwohnern und Besuchern des Stadtteils eine Freude zu bereiten.

Die festlich dekorierten Geschäfte im Stadtteil laden auch noch kurz vor dem Fest zum Stöbern ein. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Bei Glühwein und einem kleinen Imbiss waren am 6. Dezember schließlich alle Pusdorfer eingeladen, sich am festlich geschmückten Baum zu treffen, sich auszutauschen und dabei das vergangene Jahr in entspannter Geselligkeit Revue passieren zu lassen. Natürlich wurde dabei auch über die Pläne für das kommende Jahr nachgedacht und diskutiert.

Uns als Vertreter der Interessen- und Werbegemeinschaft Pusdorf bewegt dabei stets die Frage, wie wir unseren Stadtteil weiter voranbringen und auch dessen besonderen Charakter hervorheben sowie erhalten können. Denn, was uns und den Stadtteil auszeichnet – die Hafen- und Weserlage – steht für viel bremische Tradition und kann unserem Stadtteil auch in Zukunft einen Standortvorteil verleihen. Damit dies gelingt, möchten wir auch 2020 weiterhin für alle Mitglieder der Werbegemeinschaft, und damit auch für Sie als Einwohner und Kunden, die die örtlichen Unternehmen unterstützen und zusammen mit ihnen eine einzigartige Gemeinschaft bilden, aktiv werden, um unseren Stadtteil noch lebenswerter zu machen.

Die IWG Pusdorf bedankt sich bei allen Mitgliedern und freut sich auf viele weitere Aktionen im Jahr 2020. (Roland Weihrauch, picture alliance / dpa)

In diesem Sinne wünsche ich

Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Alex Erjawetz,

erster Vorsitzender der IWG