Für die kleinen Stadtteilbewohner organisierte die IWG Pusdorf in diesem Jahr erstmals eine Nikolausstiefelaktion. (Brille Pusdorf)

die vergangenen Wochen hat sich unser schöner Stadtteil alle Mühe gegeben, um das große Fest anzukündigen. Geschmückte Schaufenster, Girlanden, Fensterbilder und kleine Weihnachtsaktionen der Einzelhändler haben dafür

gesorgt, dass auch unter Corona-

Bedingungen eine stimmungs­volle Atmosphäre entstanden ist.

Das gemeinsame Weihnachtsschmücken, das wir seit Jahren organisieren und über das wir uns immer wieder freuen, hat einen besonders hohen Stellenwert. Im Mittelpunkt der Dekoration stand natürlich der große, beleuchtete Tannenbaum vor der Wäscherei Wartberg.

Ein großes Highlight war die diesjährige Nikolausaktion, welche die IWG Pusdorf für unsere kleinen Bewohner auf die Beine gestellt hat, denn natürlich liegen uns besonders die jungen Pusdorfer sehr am Herzen. Da ein gewöhnliches Nikolauslaufen aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war, haben wir uns für einen anderen Weg entschieden: Anfang Dezember konnten die Kinder aus Pusdorf ihren Schuh oder Stiefel in einer unserer fünf Sammelstellen in der Woltmershauser Straße abgeben, die dann von den Läden mit Süßigkeiten und kleinen Spielzeugen bestückt wurden. Fast 250 Schuhe und Stiefel wurden abgegeben – eine absolute Kracherzahl!

Christian Ebert von Nordbike überreichte Rieke und Lene Menzel (von rechts) ihre gefüllten Stiefel. (Birgit Quaas)

Wir freuen uns sehr, dass diese Aktion auch unter geänderten Bedingungen von unseren kleinen Bewohnern so toll angenommen wurde und hoffen, dass wir damit bei den Kindern für schöne Überraschungen sorgen konnten. In diesem Zusammenhang geht ein besonderer Dank an das Geschäft Nordbike, die Deich-Apotheke, das Fachgeschäft Blumen Basar, die Bäckerei Rolf sowie Brille Pusdorf, die diese schöne Aktion in diesem Jahr unterstützt haben.

Mit der Weihnachtszeit geht 2020 nun langsam, aber sicher zu Ende. In diesem Jahr fällt bei vielen wahrscheinlich nicht nur das große Fest selbst etwas anders aus als sonst. Das Jahr war und ist nach wie vor geprägt von der Corona-

Pandemie, die natürlich auch unseren Stadtteil betrifft. Viele Bewohner und Einzelhändler machen sich Sorgen um ihre wirtschaftliche Lage und fragen sich, wie die Zukunft aussehen wird.

Die Geschäftsleute haben ihre Läden liebevoll geschmückt. (Birgit Quaas)

Der erneute Lockdown ist vor

allem für unseren Einzelhandel in Pusdorf ein weiterer harter Einschnitt. Als Vertreter der Interessen- und Werbegemeinschaft steht auch jetzt für uns immer die Frage im Vordergrund, wie wir unseren Stadtteil trotz der Einschränkungen am Leben halten und trotz

aller Einschnitte die Besonderheiten hervorheben können. Uns stehen weitere schwierige Wochen bevor, die wir nur als Gemeinschaft überstehen können. Als IWG Pusdorf sehen wir uns in der Verpflichtung, für die Sorgen und Ängste der lokalen Firmen und Anwohner da zu sein und gemeinsam Lösungen zu suchen, damit alle möglichst unbeschadet aus dieser Krise her­vorgehen.

Weihnachten ist auch oft die Gelegenheit, einmal zurückzuschauen, zur Ruhe zu kommen und inne­zuhalten. Dieses Jahr hat uns allen viel abverlangt, daher ist das Fest auch eine Gelegenheit, diese Dinge hinter sich zu lassen und die Festtage im kleinen Kreis mit der Familie zu genießen. Der Jahres­wechsel kann als guter Anlass genommen werden, um neue Ideen, Perspektiven und Mut zu entwickeln – und trotz aller Widrigkeiten mit Vorfreude auf das neue Jahr zu schauen. Denn, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, es gibt momentan auch viel Gutes zu berichten. So beobachten wir als Vertreter der Interessen- und Werbegemeinschaft Pusdorf besonders erfreut, dass nicht nur die Einwohnerzahl in unserem Stadtteil stetig wächst. Auch die Infrastruktur zeigt eine gute Entwicklung, und die zahlreichen neuen Bauprojekte werden sich ebenfalls positiv auf unseren Stadtteil auswirken.

Patrik Truszkowski (5) mit Jasmin Taggesselle von der Bäckerei Rolf. (Adam Truszkowski)

Leider mussten Corona-bedingt 2020 zahlreiche Veranstaltungen und Highlights pausieren, auf die wir uns als IWG Pusdorf besonders gefreut hatten. Wir hoffen, dass wir diese Events im kommenden Jahr nachholen können und gemeinsam wieder schöne Aktionen auf die Beine stellen werden.

Bleiben Sie gesund und genießen Sie das Weihnachtsfest!

Marissa Zimek (4) freute sich über ihr Nikoausgeschenk von Blumen Basar. (Birgit Quaas)

Ihr Alex Erjawetz,

Vorsitzender der IWG