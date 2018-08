Ein Ort, an dem Herzlichkeit zu Hause ist: Leckere Speisen und Spezialitäten sowie wohlschmeckende Getränke – all das zeichnet das ­Hotel-Restaurant Zum Werdersee, Holzdamm 104, aus.

Noch bis Ende November – an jedem Sonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr – wird das leckere Lunch-Büfett angeboten, welches an den Adventssonntagen in das Adventsbüfett mit vorweihnachtlichen Speisen übergeht. Eine Anmeldung ist erforderlich. Für kurzfristig Entschlossene findet morgen ab 19 Uhr ein großer Barbecue-Grill-Abend statt, bei dem ­leckere Grillspezialitäten im Garten des Hotel-Restaurants gereicht werden. Bei schlechtem Wetter steht der Wintergarten für den Schmaus zur Verfügung.

Vom 31. August bis 16. September hat Inhaberin Ingeburg ­Möhlenkamp, die Mitglied in der Werbegemeinschaft Habenhausen-Arsten ist, wieder die beliebten Steak-Wochen geplant. Deftige bayerische Wochen finden vom 21. September bis zum 14. Oktober statt. Bayerische Schmankerln, ­deftige Gerichte und frisch gezapftes Oktoberfestbier stehen auf dem Programm. Am 19. Oktober steigt ab 21 Uhr eine Ü-40-Party.

Wildspezialitäten, Ente, Gans und Grünkohl stehen ab dem 19. Oktober auf der Speisekarte. Auf Wunsch wird eine Gans direkt am Tisch tranchiert. Auch außer Haus werden die Leckerbissen ­angeboten. Am 11. November findet das traditionelle Martinsgans-Essen statt. Ab 19 Uhr wird bei Kerzenschein ein Drei-Gang-Menü serviert, bei dem sich alles rund um die Gans dreht. Das ­Gänse-Kohl-Enten-Büfett folgt am 25. November ab 12 Uhr. „Alles von der Gans und Ente sowie typisch ­Bremer Grünkohl“, kündigt der ­Küchenchef den Gästen für diesen Anlass an.

Kulinarische Festtage

Zum kulinarischen Jahresende stimmt das Adventsbüfett an jedem Adventssonntag von 11.30 bis 14.30 Uhr auf die Weihnachtszeit ein. Am 7. und 8. Dezember startet wieder die große Weihnachtsparty für kleine und größere Gruppen. An beiden Weihnachtstagen kann man sich mit seinen Lieben beim Weihnachtsbüfett verwöhnen lassen. Von 11.30 bis 14.30 Uhr sind dann auch leckere Menüs im Angebot.

Auch das Silvesterhighlight „In einer Nacht um die Welt“ – eine kulinarische Reise unter glamouröser Dekoration inklusive Getränken und mit Stimmung auf zwei Tanzflächen – sollte man nicht verpassen. Für den ruhigen Jahresausklang wird ein exklusives Fünf-Gän­ge-Me­nü angeboten.

Für 2019 lohnt es sich, bereits folgende Termine vorzumerken: Am 3. und 24. Februar startet die ­Sonntag-Mittag-Kohlparty mit Wanderung, Kaffee, Kuchen und Musik. Vom 5. Januar bis zum 16. März gibt es eine Kohlparty für kleine und große Gruppen bis zu 320 Personen, eine Feier mit zwei DJs auf zwei Tanzflächen.

Für Familien- oder Firmenveranstaltungen steht das Werdersee-Team seinen Gästen gern zur Seite. Interessierte können die große Veranstaltungsmappe unverbindlich anfordern.

Anmeldungen sind unter Telefon 831 08 10 möglich. Das gesamte Programm des Hotel-Restaurants steht im Internet unter www.hotel-zum-­werdersee.de zur ­Verfügung.