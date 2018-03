Eindrucksvoll ist der Spiegel mit gesandstrahlten Bremer Motiven und LED-Beleuchtung, den Kunden bei der Glaserei Oelze bewundern können. (Jörg Teichfischer)

Viele Möglichkeiten der Gestaltung bieten Glaselemente, wie sie in einer Ausstellung der Glaserei Oelze präsentiert werden.

Zu sehen sind unter anderem Ganzglastüren, die überwiegend im Innenbereich eingebaut werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: mehr Licht ohne künstliche Beleuchtung und dazu noch mehr dekorative Gestaltungsmöglichkeiten. All das dank der Ätztechnik, mit der das Glas behandelt wird.

Filigrane Optik: Mit einer mehrtönigen Jugendstilätzung werden Glastüren noch schöner. (Jörg Teichfischer)

Mit dieser Technik lässt sich fast jedes Motiv in mehreren Helligkeitsabstufungen abbilden, sodass ausgefallene Muster entstehen. „Die Motive leben mehr“, erläutert Inhaber Marco Oelze.

Die Ätzung wird auch gern bei Windfängen oder Haustüren im Jugendstil eingesetzt, wie sie an vielen Altbremer Häusern zu finden sind. So lassen sich auch bereits vorhandene, aber unvollständige Elemente wieder rekonstruieren, nachbauen und mit neuen Details versehen. Als Motive für Glasverzierungen werden häufig Blumen und andere florale Abbildungen bevorzugt. Auch Schriftzeichen und grafische Fantasieabbildungen eignen sich als lichtdurchlässiger Hingucker. Bei bestimmten Gläsern möchte man vielleicht nicht auf den ersten Blick alles sehen beziehungsweise zeigen – beispielsweise in der Dusche. Mit der Ätzung kann beispielsweise der Schambereich mit einem Sichtschutz verdeckt werden. Die veränderte Glasoberfläche sorgt zudem dafür, dass die Gravur nicht mehr ­verkalken kann. Der Hersteller gibt dafür eine lebenslange ­Garantie.

Um etwa das Büro vom Privatbereich oder das WC vom Schlafzimmer zu trennen, eignen sich Gleittüren und Trennwände aus Glas, die ebenfalls mit schönen Mustern versehen werden können. In der Ausstellung findet sich ein Beispiel mit vielen Bremer Motiven. Der Fantasie sind allerdings kaum Grenzen gesetzt. Die Kunden können ihre eigenen visuellen Motive als Computerdatei mitbringen und erhalten eine individuelle Glasarbeit.

Lackierte Gläser, die als Küchen- und Duschrückwände oder als Badewannenverkleidung eingesetzt werden, erfreuen sich ebenfalls steigender Beliebtheit.

Auch Spiegel, die von hinten durch wechselnde LED-Farben beleuchtet werden, sorgen für eine Aufwertung der heimischen vier Wände.

Die Glaserei in der Woltmershauser Straße 238/240 hat montags bis donnerstags von 7.15 bis 17 Uhr sowie freitags bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Infos sind unter www.oelze-glas.de sowie unter Telefon 0421 / 54 18 39 ­erhältlich.