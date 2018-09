Los geht es um 19.40 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Woltmershauser Straße. Am Imbisswagen von IWG-

Mitglied Sven Müller können sich die Laternenläufer mit heißen Würstchen und kalten Getränken stärken. Der Umzug, den der Spielmannszug Da Capo anführt, verläuft über die Woltmershauser Straße, Rablinghauser Landstraße, den Bakeweg, Rablinghauser Deich und Westerdeich bis zum Spiel- und Wassergarten in Höhe der Duntzestraße. Dort wird es gegen 21 Uhr ein kleines Feuerwerk geben, das unter anderem eine Spende der ­Sparkasse Bremen teilfinanziert. Zudem stehen in einigen Geschäften Spendendosen bereit, in die die Pusdorfer einen Beitrag für das Gelingen und die Fortführung des Laternenumzugs im kommenden Jahr werfen können.