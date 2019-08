Nach den Sommerferien beginnen beim Turn- und Sportverein Woltmershausen von 1890 (TSW) neue Kurse, etwa Zumba mittwochs um 18.45 Uhr in der Halle Rechten­flether Straße und freitags um

17.30 in der Halle Butjadinger

Straße. Dort findet dienstags um

10 Uhr zudem ein Pilates-Kurs statt. Auskünfte erteilt Angelika Alfke unter Telefon 0421 / 54 71 07 oder per E-Mail an angelika.alfke@gmx.de.

„Fit nach Feierabend“ heißt ein weiteres Angebot, das donnerstags um 19.30 Uhr in der Halle Rechtenflether Straße stattfindet. Die gemischte Gruppe trainiert unter anderem Bauch, Peine und Po. Fragen dazu beantwortet Jürgen Alfke unter Telefon 0176 / 78 94 17 35 oder 0421 / 54 71 07.

Wer Lust hat, selbst Trainingsstunden zu geben, ist beim TSW ebenfalls willkommen. Aktuell sucht der Verein für das Turnen von Eltern mit Kindern bis zwei Jahre donnerstags um 16 Uhr sowie mit Kinder von drei bis fünf Jahren um

17 Uhr in der Halle Dorfkampsweg einen Übungsleiter. Eine Lizenz ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt Jürgen Alfke.