Nordbikes, Woltmershauser Straße 260-264, ist eine der fünf Sammelstellen für die diesjährige Nikolausaktion. (Birgit Quaas)

Deshalb möchten die Mitgliedsbetriebe der Vereinigung zum Nikolaustag Schuhe und Stiefel von Mädchen und Jungen mit kleinen Geschenken füllen.

„In den Vorjahren haben wir zum traditionellen Nikolauslaufen in die Geschäfte eingeladen. Aber im Sinn der Corona-Prävention und weil der 6. Dezember auf einen Sonntag fällt, füllen wir in diesem Jahr erstmals die abgegebenen Schuhe der Kinder“, sagt Alex Erjawetz, Malermeister und Vorsitzender der IWG. „Wir wollen, dass auch in diesem Jahr unsere kleinen Kunden zu Nikolaus nicht leer ausgehen und sind gespannt, wie das Angebot angenommen wird.“

Wer einen Schuh oder Stiefel abgibt, bekommt diesen gefüllt zurück. (Patrick Pleul, dpa)

Von Mittwoch, 2. Dezember, bis Freitag, 4. Dezember, können die Kinder je einen Schuh oder Stiefel an einer der fünf Sammelstellen abgeben. Dabei handelt es sich um folgende Geschäfte: Nordbikes, Blumen Basar, Brille Pusdorf,

die Bäckerei Rolf und die Deich-

Apotheke. Sie alle sind in der Woltmershauser Straße ansässig. In den Läden werden die Schuhe gesammelt, mit Nummern versehen und von den Aktiven der IWG mit Süßigkeiten sowie kleinen Spielzeugen bestückt. „Wir haben dafür Baumwolltaschen mit dem IWG-Logo bedrucken lassen“, erläutert Erjawetz. Am Montag,

7. Dezember, können die kleinen Pusdorfer ihre gefüllten Schuhe und Stiefel wieder abholen.

Damit möglichst viele junge Stadtteilbewohner mit Geschenken bedacht werden können, hängt die Interessen- und Werbegemeinschaft Plakate in den Mitgliedsbetrieben, Kindergärten und Grundschulen auf. Firmen, die sich mit kleinen Geschenken am Befüllen des Schuhwerks beteiligen möchten, können ihre Präsente bis Freitag, 4. Dezember, bei

der Wäscherei Wartberg in der Woltmershauser Straße 426 abgeben.

Eine weitere Sammelstelle für die Nikolausaktion der Interessengemeinschaft ist Brille Pusdorf, Woltmershauser Straße 414. (Birgit Quaas)

Auch sonst weihnachtet es sehr im Stadtteil: In der kommenden Woche werden zahlreiche Geschäfte in einer gemeinsamen Aktion stimmungsvoll geschmückt. Fensterbilder, Girlanden, dekorierte Tannenbäume und mehr zieren dann die Räume. „Das gemeinsame Weihnachtsschmücken organisieren wir seit Jahren, und alle Beteiligten freuen sich bereits darauf“, sagt Erjawetz. Die IWG Pusdorf lädt dazu die Kindergärten im Stadtteil ein, Dekorationen für die Geschäfte und Betriebe zu basteln. „Wir stellen ihnen dafür Taschen mit Stiften, Kleber, Bastelpapier und ähnlichem zur Verfügung“, erläutert der Vorsitzende der Werbe- und Interessengemeinschaft. In diesem Jahr wird während der Aktion der Corona-Prävention selbstverständlich Rechnung getragen. Als Dank für den selbst gebastelten Weihnachtsschmuck bekommen die Kinder Schokoladennikoläuse, Mandarinen und weitere Leckereien geschenkt.

Ebenfalls eine schöne Tradition in der Adventszeit ist das Aufstellen eines großen, beleuchteten Tannenbaums vor der Wäscherei Wartberg. „In den Vorjahren

wurde uns immer eine Tanne gestiftet. Dieses Mal suchen wir noch nach einem Spender“, sagt Malermeister Erjawetz. Falls zum Beispiel Anwohner eine zu groß gewordene Tanne aus ihrem Garten anbieten möchten, sind sie herzlich eingeladen, sich zu melden. Findet sich kein Spender, wird die IWG selbst einen Baum für den Stadtteil erwerben. Denn: „Ein wenig Weihnachtsstimmung muss sein, gerade im aktuellen Krisenjahr“, sagt Erjawetz.