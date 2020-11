Giuseppe Carrera mit seinem Team: Marina Schessler (l.) und Wioleta Pazur. (Picasa und Daniela Krause, Daniela Krause)

Der Grund: „Wir schaffen einen Ausbildungsplatz“, erläutert Carrera. Gesucht wird ab sofort eine Kauffrau oder ein Kaufmann für Versicherungen und Finanzen in der Fachrichtung Versicherung, die oder der vorab ein Praktikum bei der ÖVB-Vertretung absolvieren möchte.

Mindestanforderung ist ein erweiterter Sekundarabschluss 1. Zudem sollten die Bewerber ein gutes Zahlenverständnis mitbringen und Spaß daran haben, offen auf Menschen zuzugehen. Kundenkontakt von Anfang an – für Carrera ist das in der Ausbildung selbstverständlich. „Schließlich möchten wir ein umfassendes Bild vermitteln, wie wir hier arbeiten.“ Im Tagesgeschäft gehe es nicht darum, möglichst viele Versicherungen zu verkaufen: „Bei uns entscheidet der Kunde. Wir schauen unter anderem, wie er wohnt, was er wirklich braucht, durchleuchten bestehende Verträge und suchen nach optimalen Lösungen.“ So kann sich der Kunde aus dem breiten Portfolio von Auto- bis Wohngebäudeversicherung die für ihn passenden Produkte aussuchen und sich gegen Schäden absichern. Im Vergleich zu vielen anderen Versicherern punkte die ÖVB von ihrer Präsenz vor Ort in fast allen Stadtteilen und ihrer 100-jährigen Erfahrung als vertrauenswürdiger Versicherungspartner.

Die Niederlassung am Arsterdamm besteht seit 1988. Im Jahr 2016 übernahm Carrera die ÖVB-Vertretung von Rainer Krohne, nachdem er für ihn vier Jahre lang tätig war. Seitdem führt der gebürtige Cuxhavener, der sich in Arsten als Vize-Vorsitzender der Werbegemeinschaft engagiert, die Geschäfte seines Vorgängers in dessen Sinne fort.