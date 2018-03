Für die musikalische Unterhaltung der rund 50 Feiernden sorgte

DJ Werner Thier. An der Tanzfläche legte er vor allem beliebte Schlager auf, die viele mitsingen konnten.

Das nächste größere Event in der Einrichtung ist das Sommerfest am 28. Juli. Eingeladen sind auch die Pusdorfer, die sich das Gebäude im Zuge eines Tags der offenen Tür ansehen können. „Für das Fest haben die Bewohner das Motto Flower Power ausgewählt, da viele von ihnen in dieser Zeit junge Menschen waren“, sagt Vanessa Heinze vom Haus Weserhof. Ambiente und Musik sollen entsprechend bunt ausfallen.

Seit einem halben Jahr beherbergt die Einrichtung einen sogenannten DPD Pickup Paketshop, in dem alle Bewohner des Stadtteils Pakete abgeben und abholen können. Der Service ist montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr verfügbar. Darüber hinaus steht den Woltmershausern die Cafeteria offen; sie bietet mittwochs sowie sonnabends und sonntags von 14.30 bis 17 Uhr unter anderem Eis und selbst gebackenen Kuchen. „Unsere Bewohner freuen sich über neue Gäste und etwas Abwechslung“, sagt Heinze. Die Bewohner können die Räume zudem für Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder Jubiläen mieten.

Im Haus Weserhof Bremen leben rund 135 Menschen, weitere halten sich dort zur Kurzzeitpflege auf. Die Institution beschäftigt 100 Mitarbeiter in mehreren Berufszweigen, darunter zwölf Auszubildende. „Wir bezahlen überdurchschnittlich und sind ein multinationales Team“, wirbt Einrichtungsleiter Thomas Gerbert-Jansen um Bewerber als Pflegefachkräfte. Das Haus Weserhof Bremen ist Mitglied

in der Interessen- und Werbe-

gemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG). Seinen heutigen Namen erhielt das vormalige Casa Reha im Zuge eines Inhaberwechsels im vergangenen Jahr.



Weitere Informationen unter Telefon 0421/ 33 61 70 sowie im Internet unter www.pflegeheim-weserhof.de.