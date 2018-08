Strandkörbe und andere Sitzgelegenheiten bieten eine gute Aussicht auf den spannenden Parcours. (Jörg Teichfischer)

Verkehrstraining für Kids, ein Quad-Cross-Parcours, Formel-1-Rennen und andere Abenteuer erwarten Kinder und jung gebliebene Erwachsene in dem Freizeitpark in Woltmershausen. Für die Fahrt auf der Rennpiste stehen 22 Mini-autos, mehrere vier PS starke Sportwagen, Geländejeeps sowie ein Big-Jeep zur Verfügung. Eine

Minigolfanlage, Trampoline,

Kicker, Tischtennisplatten und eine Spielecke mit Duplosteinen, Bilderbüchern sowie verschiedene weitere Spielen sorgen für kurzweilige Unterhaltung.

Leckeres Essen und Getränke in stilvollem Ambiente mit anlassbezogener Dekoration wie hier zum Oktoberfest bietet die Partyhalle auf dem Gelände des JuniorMotorParks, der von Silke und Stefan Oelsner betrieben wird. (Jörg Teichfischer)

Nicht nur Rennfahrer und Sportler kommen dort auf ihre Kosten. Das Gelände und die Partyhalle bieten ideale Voraussetzungen für Kindergeburtstage,

Familienfeiern und andere Ereignisse. In diesem Jahr findet im

JuniorMotorPark zudem erstmals ein Oktoberfest statt. Am Sonnabend, 29. September, können sich die Besucher in Lederhose und Dirndl kleiden, um ab 19.30 Uhr das längst über Bayern hinaus beliebte Volksfest zu feiern. Die Partyhalle wird für diese Veranstaltung in bayerischem Stil geschmückt und auch die Getränke versprechen süddeutsche Geschmacksrichtungen.

Das Oktoberfestbier mit sechs Prozent Stammwürze darf dabei natürlich nicht fehlen. Neben Speis und Trank haben die Gäste die Möglichkeit, auf der Tanzfläche zu zünftiger Musik zu tanzen, die von einem DJ aufgelegt wird. „In der Partyhalle und an unserem Tresen geht es immer sehr gesellig zu“, sagen die Inhaber des Parks,

Silke und Stefan Oelsner, die Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG) sind. Ein

guter Beweis dafür ist unter anderem die Silvesterparty, die das Paar seit einigen Jahren veranstaltet und

für die sich Binnen- sowie Butenbremer bereits anmelden können.

Feste bis zu 120 Personen

Insgesamt 100 Quadratmeter bietet die Partyhalle, die für Festlichkeiten aller Art buchbar ist und unter www.partyhalle-bremen.de über eine eigene Internetseite verfügt. Ab 30 und bis zu 120 Personen finden in dem Raum Platz. Eine professionelle DJ-Anlage, Monitore für Beamerpräsentationen sowie eine ausgewiesene Tanzfläche stehen zur Nutzung bereit. Die große, mit Sitzhockern umsäumte Innenbar bietet sich zum Getränkeausschank an. Ein reichhaltiges Buffet, Cocktails sowie die Dekoration werden jeweils individuell auf die Wünsche der Gastgeber abgestimmt.

Mehr als 200 Jubiläen, Polterabende, Geburtstage, Einschulungsfeiern, Konfirmationen, Silvester- und Betriebsfeiern fanden bereits in der Halle statt. Zu Beginn einer jeden Veranstaltung bieten die Oelsners einen Sektempfang an, der – je nach Wetterlage – an den Außenbars und in den Lounges der angrenzenden nordischen Holzterrasse stattfindet.

Die komplette Vorbereitung der Festlichkeiten sowie das anschließende Aufräumen und Putzen kann dem Team des JuniorMotorParks überlassen werden. Eine kompetente Kinderbetreuung während der Feiern organisieren das Ehepaar Oelsner und seine Mitarbeiter ebenfalls gern. Wer für seine Feier einen alternativen Ort sucht, hat darüber hinaus die Möglichkeit, den mobilen Verkehrsübungsplatz der Freizeitanlage zu buchen.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 54 16 61 sowie im Internet unter www.juniormotorpark.de.