Wilhelm, Monika und Christoph Wartberg (vordere Reihe von links) sind die Köpfe des kompetenten Wäschereiteams. Dieses erledigt alle Kundenaufträge sorgfältig in Handarbeit, unterstützt durch einen großen Maschinenpark. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Ob Bett- und Tischwäsche, Frotteewaren, Berufsbekleidung oder Haushaltswäsche – die 14 Mitarbeiter erledigen alles Anfallende sorgfältig in Handarbeit, unterstützt von einem großen Maschinenpark. Selbst Sonderaufträge fügt der Betrieb in den Tagesablauf ein.

Die Kunden der Firma, die mittlerweile in der vierten Generation geführt wird, wissen die Qualität ihres Wäschepartners zu schätzen. So bedient der hauseigene Lieferservice Hotels, Gastronomiebetriebe, Werkstätten, Alten- und Pflegeheime. Auch Arztpraxen sowie Apotheken gehören dazu. Die Schifffahrtsbranche in den norddeutschen Häfen wie Bremen,

Bremerhaven, Wilhelmshaven und Nordenham setzt sich bei Bedarf ebenfalls gern mit der Wäscherei Wartberg in Verbindung, um deren Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Speziell bei solchen Aufträgen muss es sehr schnell gehen, denn die Liegezeit der Schiffe ist meist ausgesprochen kurz. „Da geht es dann manches Mal von heute auf morgen“, sagt Inhaber Christoph Willem Wartberg. „Aber das Spezielle zeichnet uns eben aus.“ Dazu zählt auch seit etlichen Jahren der Auftrag, den Zelthimmel des Hansezelts zu bearbeiten. Ist der

Bremer Freimarkt vorüber, wird der Himmel zerlegt und unter großem Aufwand sowie in Handarbeit wiederhergerichtet. Anschließend erstrahlen die Sterne am Zelthimmel in neuem Glanz.

Anna Wartberg, die Urgroßmutter des heutigen Firmeninhabers, gründete die damalige Wäscherei und Plätterei im Jahr 1926. Die gelernte Plätterin bügelte zunächst Kragen und Manschetten von Oberhemden, und schaffte in den 1930er-Jahren die erste Wasch­maschine an. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute ihr ältester Sohn

Wilhelm das Geschäft weiter aus und übernahm dieses 1956 zusammen mit seiner Frau Elisa. Bereits ein Jahr später absolvierten beide ihre Prüfung zum Wäscher- und Plättermeister. Das Unternehmen wuchs nach und nach zu einem modernen Textilreinigungsbetrieb

heran. Zum Teil wurde im Zwei-Schicht-System gearbeitet. Zu damaliger Zeit kamen die Hauptkunden aus der Schifffahrt, aber auch Privatleute waren darunter.

1981 übernahm der 32-jährige Sohn Wilhelm die Geschicke der florierenden Firma. Gemeinsam mit seiner Frau Monika hatte er bis zum Frühjahr die Firmenleitung inne. Am 1. März übergaben sie

die Geschäftsführung in die Hände der nächsten Generation: Ihr Sohn Christoph Willem stieg nach der Ausbildung zum Elektroinstallateur und Wäscherei-Techniker 2007 in die elterliche Firma ein, und führt die Wäscherei Wartberg nun mit dem bewährten Konzept in die Zukunft. „Es ist eine sehr schöne Arbeit, bei der man direkt das Ergebnis sieht“, sagt er. „Und erst, wenn der Kunde zufrieden ist, sind auch wir zufrieden“, fügt der 35-jährige Unternehmer hinzu, dessen Eltern der treuen Stammkundschaft ebenfalls als Ansprechpartner erhalten bleiben.

Die Wäscherei Wartberg hat montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr sowie freitags von 7 bis 14.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 54 11 01 sowie im Internet unter www.waescherei-wartberg.de.