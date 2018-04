Die mehr als 50 Mitarbeiter werden in der Regel für Arbeiten bei industriellen Großkunden in Bremen und umzu eingesetzt. Dort kümmern sie sich um Beleuchtungs- und Steuerungsanlagen, um Datentechnik und alle Richtungen der Elektrotechnik. Privatkunden greifen ebenfalls gern auf Siemer zurück, etwa beim Einbruchschutz: Die Firma sorgt mit Bewegungsmeldern und Außenbeleuchtungen für Sicherheit. Ganze Lagerhallen kann das Unternehmen mit LED-Technik ausstatten – und so auch noch die Energiekosten reduzieren.

Um Sicherheit geht es auch bei den Türsprechanlagen, die Siemer einbaut. Für den Hersteller Häfele Zutrittskontrollsysteme übernimmt der Betrieb den offiziellen Kundendienst in Nordwestdeutschland. Dadurch lässt sich alles rund um die elektronischen Türschließsysteme direkt vom Hersteller beziehen. Zudem stellt Siemer den Vertragskundendienst der Firma Siedle und deckt auch in dem Fall den Nordwesten ab. „Das kann nicht jeder Elektriker installieren, dafür braucht man eine Spezialqualifikation“, sagt Einzelhandelskauffrau Kati Günther, die bei Siemer den Ein- und Verkauf verantwortet.

In kürzester Zeit

Die Vernetzung des Hauses über Smarthome-Produkte bietet der Betrieb ebenso an wie die Verlegung von Glasfaserkabeln und den E-Check für private Haushalte. Auch der Endkunde kann in das Geschäft kommen und nach Batterien, Schaltern oder Steckern fragen. Selbst Waschmaschinen und andere weiße Waren sind direkt im Laden erhältlich.

Nach einem Umbau konnten die Parkfläche auf dem Hof, die Lagerfläche und Werkstatt vergrößert werden, sodass Ersatzteile schnell geliefert oder Originalteile in kürzester Zeit vor Ort montiert werden können. „Wir haben fast alles da; nicht offen ausliegend, sondern auf Nachfrage“, erläutert Geschäftsführer Jens Siemer. Nur den Vertrieb von Handykarten und Kohlensäurezylindern hat die Firma seit der Neustrukturierung 2010 eingestellt.

Siemer bildet pro Jahr drei bis vier junge Menschen als Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik, aus. Weitere Mitarbeiter werden gesucht. „Wir haben ein gutes Betriebsklima“, wirbt Günther um Bewerber. Erst kürzlich ist ein Mitarbeiter in Rente gegangen, der dem Betrieb mehr als 48 Jahre die Treue hielt.



Das Büro mit Warenverkauf ist montags bis donnerstags von

8 bis 17.30 Uhr und freitags von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Telefon 52 01 10 und unter www.elektro-siemer.de.