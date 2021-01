Manfred Henfling leitet den Pusdorfer Betrieb, der weit über Bremen hinaus tätig ist und einen guten Ruf genießt. (Insa Lohmann)

Dank eines eigenen Balkons können sich zahlreiche Städter daheim eine kleine Grünfläche und einen Rückzugsort schaffen, um sich bei gutem Wetter dort zu entspannen. Gerade die Pandemie hat im vergangenen Sommer den Wunsch nach einem Balkon oder einer Restaurierung des vorhandenen Außenbereichs bei vielen größer werden lassen. Das macht sich auch im Betrieb des Schlossermeisters Manfred Henfling bemerkbar.

Henfling leitet seit 1976 ein Unternehmen für Stahlbau, Schlosserei, Schiffseinrichtungen und Lagertechnik. „Die Pandemie hat die Nachfrage nach Balkonbauten oder -restaurierungen stark ansteigen lassen“, sagt er. Henfling gehört mit seiner Firma mittlerweile zu den Global Playern der Branche. Ob mehrstöckig, freitragend oder als Vorstell­variante: Seit mehr als 25 Jahren gehört der Balkonbau zum Kerngeschäft von Henfling Stahlbau. „Balkone fürs Leben“ lautet dabei stets der Anspruch.

In der Werkshalle von Henfling Stahlbau entstehen die Balkonanbauten. (Henfling Stahlbau)

Als zertifizierter Betrieb legt der Schlossermeister, der mit seinem inhabergeführten Unternehmen zentral in der Seumestraße 30 ansässig ist, großen Wert auf lang­lebige Qualität bei den Materialien sowie bei der Verarbeitung. „Wir haben viel Erfahrung in dem Bereich“, sagt der Geschäftsführer.

Wer pünktlich zum Sommer­anfang das hoffentlich schöne Wetter auf seinem fertigen Balkon genießen möchte, sollte sich bereits jetzt um die Planung kümmern, empfiehlt Henfling. „Man muss mindestens zwölf Wochen für den Bau eines Balkons einplanen. “Wichtig ist dem Unternehmer außerdem zu erwähnen, dass der Neubau von Balkonen genehmigungspflichtig ist. Auf Wunsch kümmert sich die Firma Henfling Stahlbau auch um den entsprechenden Bauantrag. „Mir und meinem Team ist wichtig, dass

alles technisch in Ordnung ist und ästhetisch aussieht“, sagt der In­haber.

Anhand von Skizzen und Zeichnungen versucht der Schlossermeister seinen Auftraggebern bereits zu Beginn des Projekts eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie der fertige Balkon aussehen wird. Einen Eindruck von den Möglichkeiten bei den Materialien und Varianten beim Geländer sowie beim Bodenbelag bekommen Interessierte direkt vor Ort.

„Alles aus einer Hand“

Vielen Bremern und Pendlern sind sicherlich die Parkhäuser in der Langen- und Huntestraße oder auch der gläserne Fahrstuhl in der Lloydpassage bekannt, an denen Henflings Mitarbeiter seinerzeit mitgeplant und gewerkelt haben. Inzwischen werden die Balkone, Treppen, Vorgarten-, Fenster- und Türgitter des Unternehmens nicht nur von gewerblichen, sondern zunehmend auch von privaten Kunden nachgefragt. „Bei uns ist alles in einer Hand – von der Idee über den ersten Entwurf bis zur Fertigstellung“, sagt Henfling. Seine Mitarbeiter steckten stets viel Herzblut in ihre Arbeit: „Da freut man sich immer, wenn man im Nachhinein Bilder von den fertig dekorierten und eingerichteten Balkonen bekommt.“

Nicht nur kluge Ideen, sondern auch zahlreiche Patente und zuverlässige Arbeiten haben dafür gesorgt, dass das Handwerk aus Woltmershausen auch international gefragt und heute sogar in der Antarktis zu sehen ist. So steuerte die Pusdorfer Firma beispielsweise die Stahlkonstruktionen für die Container der Forschungs­station Neumeyer III des Alfred- Wegener-Instituts bei, die 2009 am Südpol in Betrieb genommen wurde. Im Bereich Schiffsbau hat das Unternehmen unter anderem die Lloyd Werft in Bremerhaven sowie die Lürssen Werft in Lemwerder mit seinen in Pusdorf hergestellten Produkten ausgestattet. Die Tätigkeitsfelder sind dabei vielfältig: „Wir sind ein Allround- Betrieb“, erläutert der Geschäftsführer. Im Bereich Lagertechnik zählt Henfling namhafte Kunden wie Azul Kaffee aus Bremen oder Nordmilch aus Zeven zu seinen Kunden.

Das Wissen, das Henfling und sein Team über Jahrzehnte angesammelt haben, geben die Experten gern weiter, denn auch die Nachwuchsförderung liegt dem Unternehmer am Herzen. So schult der Schlossermeister nicht nur regelmäßig seine langjährigen Mitarbeiter, sondern bildet auch aus. „Ein guter Schlosser ist nicht leicht zu finden“, sagt Henfling. Da müsse man selbst für qualifizierten Nachwuchs sorgen.

Weitere Infos zum inhabergeführten Betrieb Henfling Stahlbau gibt es unter Telefon 0421 / 54 07 59 sowie im

Internet unter www.henfling.de.