Handwerksmeister Timo Klatte kennt sich auch mit Gardinen bestens aus. (BIANCA KLÄNER)

“ Er und sein Geschäftspartner Lutz Drewes haben sich vor 18 Jahren gemeinsam selbstständig gemacht. Ihr Raumausstatterbetrieb ist seitdem stetig gewachsen.

„Vor Corona sind viele Menschen oft verreist, und jetzt haben sie auf einmal die Zeit und die Geduld, um sich intensiv mit ihrem Zuhause zu beschäftigen“, berichtet der Handwerksmeister. Seit anderthalb Jahren ist die Firma an der Fritz-Thiele-Straße 3 ansässig, wo der Firmensitz und die Polsterei zusammengelegt wurden. Im neuen Domizil gibt es auch einen großen Schauraum, in dem sich die Kunden Inspiration für die eigenen vier Wände holen können. „Das funktioniert momentan natürlich nur nach Terminvergabe“, sagt Klatte.

Der Firmensitz an der Fritz-Thiele-Straße 3 besteht seit anderthalb Jahren. (BIANCA KLÄNER)

Aufgrund des gestiegenen Interesses der Menschen, sich daheim schön einzurichten, verzeichnen etwa die Bereiche Polsterei und Fußbodenverlegung sehr viele Aufträge. Auch in Sachen Gardinen, Insekten- und Sonnenschutz erreichen das Südbremer Unternehmen viele Anfragen. Am neuen Firmensitz fühlen sich die beiden Handwerksunternehmer sehr wohl. „Hierher zu ziehen, war die allerbeste Entscheidung für uns“, sagt Klatte. „Die Erreichbarkeit und auch unsere Sichtbarkeit sind sehr gut und die Mitarbeiter freuen sich, dass die Teams unserer früheren Standorte Habenhausen und Arbergen zusammengeführt wurden.“

Nach wie vor liegt bei den Kunden das Thema Nachhaltigkeit sehr im Trend, wie der Raumausstattermeister weiß. So sind etwa bei den Teppichböden Materialien wie Wolle, Ziegenhaar und Maisfaser gefragt. „Auch Korkböden sind beliebt, und bei den Stoffen mögen die Kunden vor allem die, die einen hohen Naturfaseranteil haben.“ In Sachen Design gibt es momentan eine Rückkehr von Stoffmustern und Fußbodenprägungen der 1980er-Jahre, wie Klatte berichtet.

Im Schauraum präsentieren die Experten ihr Werk. (BIANCA KLÄNER)

Neue Inspiration

Durch das Arbeiten im Homeoffice fallen nunmehr etlichen Menschen all die vernachlässigten Bereiche in den eigenen vier Wänden auf, die sie während der Arbeit im Büro lange Zeit vergessen hatten. Für die Arbeiten daran beauftragen sie die Raumausstatterprofis. „Früher haben sich viele in ihrer Freizeit mit den Urlaubsplanungen beschäftigt, und jetzt planen sie für ihr Zuhause, indem sie Wohnzeitschriften lesen und sich bei Pinterest Ideen holen“, so Klattes Beobachtung. Wer schon feste Vorstellungen von seiner Wunschdekoration für die Wohnräume hat und auch wer noch danach sucht, ist bei den Raumausstattern an der richtigen Adresse.

Neben Privatleuten nutzen auch etliche Geschäftskunden die Gunst der Stunde: „Viele Büros sind jetzt relativ leer, und die Firmen lassen daher neue Böden verlegen, was schon lange überfällig war“, sagt Lutz Drewes.

Drewes & Klatte engagiert sich dafür, Nachwuchs für das Handwerk zu qualifizieren. Im vergangenen August haben zwei junge Leute ihre Ausbildung begonnen. „Dieses Jahr möchten wir gern zwei oder drei weitere neue Azubis einstellen“, sagt Mitinhaber Klatte. Er und Drewes beschäftigen derzeit 18 Angestellte, die sich um die Aufträge der Kunden in Bremen und umzu kümmern.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 839 96 90 und auf der Internetseite www.drewes-klatte.de.