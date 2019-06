Radoslaw Kaminski beim Einsatz am Baum. (GeBaum Baumpflege)

Zu diesen gehört Radoslaw Kaminski, der im Jahr 2007 die Firma GeBaum Baumpflege, Corintostraße 25, gründete.

Die Leistungen des Unternehmens umfassen Baumfällung, Rück- und Pflegeschnitt von Baumkronen sowie deren Sicherung und Obstbaumbeschnitt. Neben den präventiven Maßnahmen zur Baumsicherung wird GeBaum Baumpflege auch nach Unwettern bei der Sturmschadenbeseitigung oder Notfällung aktiv. Zudem übernimmt das Team die Gartengestaltung und -pflege mit Pflanzungen, Hecken- und Gehölzschnitt, Totholzbeseitigung und Stubbenfräsen.

Als ausgebildeter Baumkletterer hat Kaminski das Händeln von schwerem Gerät wie einer Motorsäge in luftiger Höhe sowie spezielle Abseiltechniken erlernt und ist selbst dort im Einsatz, wo Bäume an schwer zugänglichen Stellen stehen und mit anderem Arbeitsgerät, beispielsweise Leitern oder Hebebühnen, nicht zu erreichen sind. Das Arbeiten mit der Klettertechnik ist zudem eine sehr baumschonende Arbeitsweise, mit der Schäden an den Pflanzen und deren Umfeld vermieden werden. Im Lauf der Zeit hat sich Kaminski einen festen Kundenstamm aufgebaut, der ihm bei der Baum- und Gartenpflege vertraut. Nach der telefonischen Erstberatung erfolgt in der Regel ein Vorort-Termin, bei dem sich der Fachmann einen Überblick verschafft und ein unverbindliches Angebot erstellt. Je nach Umfang des Einsatzes kooperiert der Fachmann mit einem weiteren Baumkletterer.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 /

417 37 58 sowie unter www.gebaum-

baumpflege.de.