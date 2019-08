Der Spielmannszug Da Capo Bremen führt den Laternenumzug am Freitag, 6. September, an und sorgt unterwegs für den musikalischen Rahmen mit Marsch-, Pop- und Sambaklängen. (Da Capo Bremen)

Seit Mitte Juli stehen in einigen Geschäften der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-

Rablinghausen (IWG) sowie in anderen Betrieben Spendendosen, in welche die Pusdorfer Münzen und Scheine für den Laternenumzug samt Feuerwerk am Freitag, 6. September, einwerfen können.

„Viele kleine Spenden haben große Wirkung“, sagt Angelika

Alfke vom Vorstand des Turn- und Sportvereins Woltmershausen von 1890 (TSW), der den jährlich stattfindenden Umzug organisiert. Erst im vergangenen Jahr hat der Verein die frühere Tradition des Spendensammelns wieder eingeführt und 100 Prozent der Einnahmen für die Organisation und Durchführung des Umzugs sowie des Feuerwerks verwendet. Ein Viertel der Gesamtkosten konnten auf diese Weise gedeckt werden. Hinzu kommen weitere Sponsoren, beispielsweise die Sparkasse Bremen.

Das Programm folgt dem bewährten Konzept: Los geht es um 19.45 Uhr beim Lidl-Markt in der Woltmershauser Straße 436/440. Der Spielmannszug Da Capo Bremen musiziert zum Auftakt und führt den Laternenumzug an. Die 25 Musikanten in ihren blauen Jacken und weißen Hosen haben mehr als 20 Stücke zusammengestellt, die sie auf dem Weg auswendig spielen. Der Zug zieht vom Startpunkt über die Woltmershauser Straße und den Bakeweg zum Westerdeich. Ziel ist der dortige Spiel- und Wassergarten, wo die Mitläufer und andere Besucher ein großes Feuerwerk erwartet. Außerdem sorgt IWG-Mitglied Sven Müller vor Ort für die Bewirtung mit Bratwurst, Pommes sowie anti-alkoholischen Getränken.

Und er wird gut zu tun haben, wie die Spendenfreudigkeit im Vorfeld zeigt: Einige Dosen seien bereits gut gefüllt, sagt Alfke. Bis Anfang September können die Pusdorfer noch einen Beitrag für den Laternenumzug leisten – danach werden die Spendendosen eingesammelt.