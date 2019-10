Schönes Licht an dunklen Tagen

Von links: Die Elektromeister Matthias Jaschke und Torsten Lange beraten ihre Kunden kompetent. (Jörg Teichfischer)

Bei Elektro Siemer in der Woltmershauser Straße 390 erhalten die Kunden eine ausführliche Beratung, welche Leuchtmittel optimal für ihre Bedürfnisse geeignet sind und ob ältere sowie lieb gewonnene Lampen mit modernen Leuchtmitteln kompatibel sind. Die Montage übernehmen die Profis ebenfalls.

Die LED-Technik macht es möglich, praktisch für jede Umgebung das optimale Licht zu gewährleisten. Im Außenbereich sind helle Lampen von Vorteil, da sie – in

Verbindung mit einem Bewegungsmelder – ungebetene Besucher blenden und abschrecken. Bei der Auswahl gibt es kompakte Geräte, bei denen Bewegungsmelder und Lampe vereint sind. Sie können aber auch getrennt voneinander installiert werden, sodass die Bewegung an einer anderen Stelle erfasst wird als dort, wo das Licht strahlt. Die Dauer der Beleuchtung, der Abstrahlwinkel und der Zeitpunkt der Lichtaktivierung sind jeweils individuell einstellbar.

Simon Giering ist bei Elektro Siemer Spezialist für Türsprechsysteme und Telefonanlagen. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Die zusätzliche Installation einer Alarmanlage verstärkt den Abschreckungseffekt. Wurde ein Einbruchversuch auf Video aufgezeichnet, erleichtert dies die anschließende Tätersuche, wenn das Grundstück gut ausgeleuchtet ist. Denn dies erhöht die Erkennbarkeit der Personen.

Im Innenbereich möchte man es in der Regel etwas gemütlicher haben oder einzelne Bereiche akzentuiert beleuchten. Auch dafür bieten die LED-Leuchten zahlreiche Möglichkeiten, etwa in Bezug auf die Lichtfarbe beziehungsweise -temperatur. Während im Außenbereich eher Tageslichtweiß und Neutralweiß mit 4000 bis 6500 Kelvin gefragt ist, erzeugen Leuchten mit einem kleineren Kelvinwert weißes, warmweißes und extra warmweißes Licht. Je niedriger die Zahl auf einer Lampenverpackung, desto wärmer ist die Farbtemperatur.

LED-Lampen sind des Weiteren dimmbar, wenn sich auf der Verpackung ein entsprechendes Symbol befindet. Weitere Angaben beziehen sich auf die Lumen- und Wattzahl. Je höher der angegebene Lumenwert ist, desto heller ist das Licht. Auch die möglichen Schaltzyklen – also wie häufig ein An- und Ausschalten möglich ist – wird meist auf der Umverpackung angegeben. Die Lebensdauer in Stunden, die Anlaufzeit sowie die Länge und der Durchmesser des Leuchtmittels stehen ebenfalls auf der Lampenhülle.

Auch die klassischen Leuchtstoffröhren, wie sie beispielsweise in Garagen, Werkstätten, Küchen oder als Deckenbeleuchtung zum Einsatz kommen, können auf LED umgestellt werden. Dass LED-

Leuchtmittel gegenüber herkömmlichen Glühlampen viel Geld einsparen, ist ein weiterer Faktor, der für einen Wechsel spricht. Alte Lampenfassungen können in der Regel mit moderner LED-Technik ausgestattet werden, sodass auch auf antike Lampenschirme nicht verzichtet werden muss.

Alte Glühlampen können kostenlos bei Elektro Siemer, das Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaften Woltmershausen-Rablinghausen (IWG) ist, entsorgt werden.

Einen weiteren Schwerpunkt der derzeitigen Arbeit des Pusdorfer Betriebs stellt die Erneuerung beziehungsweise Erweiterung von Telefonanlagen anlässlich der Umstellung auf Internettelefonie dar. Die Umrüstung alter Gegensprechanlagen an Haustüren mit modernster Technik erledigen die Experten von Elektro Siemer ebenfalls zeitnah.

Weitere Infos über das Leistungsangebot des Betriebs gibt im Internet unter www.elektro-siemer.de. Die Vereinbarung von Beratungsterminen ist unter Telefon 0421 / 52 01 10 möglich.