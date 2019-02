Handarbeit und moderne Maschinen gehören zum Alltag von Wolfgang Meyer, Schuhmachermeister und Inhaber von Absatz-Claus in der Woltmershauser Straße 229. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Kohlfahrer, die Orden für die bevorstehende Tour benötigen, sind in der Woltmershauser Straße

229 bei Absatz-Claus an der richtigen Adresse, denn dort gibt es Gravuren aller Art. Auch für Laubenbesitzer stellt Inhaber Wolfgang Meyer Namensschilder und andere Hinweistafeln her.

Der Schuhmachermeister empfiehlt seinen Kunden derzeit, ihre Winterschuhe vor dem Einmotten auf Herz und Nieren – beziehungsweise auf Naht und Kleber – prüfen zu lassen und sie damit fit für das kommende Jahr zu machen. Die Erneuerung von Reißverschlüssen bietet Meyer ebenso an wie das Anbringen rutschfester Sohlen an fast jeden Schuh. Auch in Sachen Instandsetzung stark belasteter Reitstiefel weiß der Experte Rat – schließlich ist er seit rund vier Jahrzehnten in seinem Handwerk tätig.

Bereits in seiner Kindheit verbrachte der Schuhprofi viel Zeit in dem Schuhmacherbetrieb seines Vaters Claus Meyer, dessen Vater Christian Meyer ebenfalls Schuhmacher war. 1979 begann er in dem Familienbetrieb eine Lehre als Schuhmacher. Von 1981 an arbeitete Meyer als Springkraft bei

Mister Mint, um fünf Jahre später im väterlichen Geschäft einzusteigen. Die Leitung von Absatz-Claus übernahm er schließlich im Jahr 1992, kurz nachdem er seine Meisterprüfung bestanden hatte.

Zu Meyers Arbeiten gehören unter anderem die Reparatur von Schuhen, Taschen sowie anderen Lederartikeln. Momentan ist er

vor allem mit der Anfertigung von Kohlorden beschäftigt, die mit individuellen Schriftzügen und den Namen der Kohlkönige versehen werden.

„In meinem Beruf ist viel Fachwissen und Erfahrung gefragt, da alles in Handarbeit gefertigt wird und jeder Schuh und jede Tasche anders ist“, sagt der Fachmann, der lange Vorsitzender der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen war.

Mit dem Schlüsseldienst hat sich der Schuhmachermeister ein zweites Standbein zugelegt. Dabei kümmert er sich um Schlüsselkopien aller Art und bietet Schließanlagen, Zylinder sowie Schlösser an. Gravuren auf Kunststoff oder Messing gibt es bei Absatz-Claus ebenfalls. Auch Pakete von UPS können dort abgegeben und abgeholt werden.

Das Geschäft hat montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 54 08 56 sowie im Internet unter www.absatzclaus.de.