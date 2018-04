Die Inhaber (von links): Ingo und Kurt Rasch. (Lena Häfermann)

Seit 50 Jahren besteht im Holzdamm 145 die Fleischerei Rasch. Am 1. Mai 1968 übernahm der Metzgermeister Kurt Rasch den Betrieb von einem Vorgänger – damit ist es in diesem Jahr Zeit, ein ­Jubiläum zu feiern.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens laden Kurt Rasch und sein Sohn Ingo Kunden, Geschäftspartner, Nachbarn und Lieferanten zu einem kleinen Hoffest ein. Die Feier findet am Montag, 30. April, ab 11 Uhr neben der Metzgerei statt. Neben der Einladung auf eine Bratwurst gibt es an diesem Tag Angebote wie vor 50 Jahren: Fleischsalat im Becher, hausgemachte Frikadellen, Bremer Gekochte, Nackensteaks sowie Bratwurst für jeweils nur 50 Cent. „Mit Preisen wie damals“, sagt Ingo Rasch, der im Jahr 2001 Mitinhaber wurde. Sein Vater arbeitet aber immer noch gern. Jeden Vormittag ist er in der Fleischerei und hilft bei der Produktion. „Ungefähr 90 Prozent der Wurst machen wir selbst“, sagt Rasch. Das Fleisch komme von kleinen Schlachtbetrieben aus der Region, darauf legen beide Raschs großen Wert: Schweinefleisch zum Beispiel aus Seckenhausen, Rinderfleisch aus ­Bremen-Nord. Für den herstellenden Betrieb seien Sonderanfragen kein Problem. „Für einen Südafrika-Fan haben wir beispielsweise einmal die Spezialität ­Boerewors zum Grillen hergestellt.“ Die Metzgerei von Kurt und Ingo Rasch ist gut besucht. Vielleicht sind es die ersten frühlingswarmen Temperaturen, die die Habenhauser dazu veranlassen, für einen Grillabend einzukaufen. „Wir haben ein großes Grillsortiment mit mehr als 20 verschiedenen Würsten, Fleischspießen und marinierten Steaks“, sagt Ingo Rasch. Im Winter zähle die Pinkelwurst, die nach alter Tradition im Kaltrauchverfahren hergestellt wird, zu den Verkaufsschlagern.

Neben Fleisch und Wurst gehören auch Nudeln, Gemüsekonserven und Würzmischungen zum Angebot. (Lena Häfermann)

Als Kurt Rasch seine Metzgerei vor 50 Jahren eröffnet hat, war der Stadtteil noch geprägt von dörflicher Struktur und jeder Menge Erdbeerfeldern. Die Karl-Carstens-Brücke, die sogenannte Erdbeerbrücke, die ­Habenhausen über den Stadtwerder mit Hastedt verbindet, gab es damals noch nicht. Noch heute das ländliche Flair zu spüren. Man kennt sich und plaudert während des Einkaufs an der Fleischertheke ein bisschen über dieses und jenes. Dass Kurt Rasch in verschiedenen Vorständen rund um sein Handwerk und bei sozialen Projekten im Ort dabei ist, ist für ihn selbstverständlich. So sponsert er zum Beispiel jedes Jahr Grünkohl mit Pinkel für das traditionelle Schaffermahl in der Simon-Petrus-Kirche, bei dem Spenden für soziale Projekte im Stadtteil und innerhalb der Kirchengemeinde gesammelt werden. Auch für die echte Schaffermahlzeit im Bremer Rathaus lieferten die Raschs bereits. Neben dem Verkauf von Fleisch und Wurst an der Theke ist der Partyservice ein zweites Standbein. Das Angebot ist vielfältig – vom mediterranen Büfett italienischer, spanischer oder griechischer Art über klassisch-rustikal bis hin zu diversen Menüvorschlägen „Wie bei Muttern“, „Deluxe“, oder „Winterzauber“ – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Neben reichhaltigen Menüs und Büfettkreationen ist eine Vielzahl an Suppen – etwa klassische Hochzeitssuppe, Oma’s Erbseneintopf, Kürbiscreme mit Kokosmilch oder Rote Linsen mit Zitronengras – erhältlich. Darüber hinaus gibt es Partyhäppchen, Salate, belegte halbe Brötchen und Desserts.

Die Lehre und seinen Meistertitel machte Kurt Rasch in seiner Heimat Lüneburg. Aber sofort im Anschluss habe er sich auf die Suche nach einer Metzgerei gemacht, die er übernehmen konnte. „Ich wollte gern in die Großstadt“, erläutert er, „und so habe ich mich dann für Bremen entschieden.“ Die Eröffnung vor 50 Jahren feierte er mit seiner ersten Frau Johanna. Sie übernahm den Verkauf hinter der Theke und sei sehr beliebt gewesen bei den Kunden. Noch heute habe er welche, die sich an die ersten Tage im Mai 1968 erinnern könnten. „Wir haben hart gearbeitet und uns behaupten können“, sagt Rasch. Von rund 150 Metzgereien, die es damals in Bremen und umzu gab, seien noch weniger als 20 übrig. Eine davon ist die alteingesessene Fleischerei Rasch, die nun ihr 50-jähriges Jubiläum feiert.

Fleischerei Rasch, Holzdamm 145, hat montags bis sonnabends von 7 bis 13 Uhr sowie dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos und Bestellmöglichkeiten gibt es unter Telefon 0421 / 83 19 81 sowie unter www.fleischerei-rasch.de.