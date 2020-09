Die Pusdorfer Filialleiterin Meike Radanke freut sich über die herbstlichen Kürbisgebäcke vom Brot bis zum Butterkuchen. (Kristina Bumb)

Normalerweise geben sich dort die Kunden die Klinke in die Hand. Doch ausgerechnet im Geburtstagsjahr hat der Pusdorfer Standort zu kämpfen: erst mit der Corona-

Krise, nun mit einer großen Baustelle vor der Tür. „Der Umsatz in der Filiale ist um rund 40 Prozent zurückgegangen. Aber da müssen wir nun durch und freuen uns darauf, dass es Ende des Jahres geschafft ist“, sagt Andreas Rolf-

Pissarczyk. Gemeinsam mit seinem Bruder Michael leitet er die Traditionsbäckerei, zu der rund 35 Filialen gehören. „Manche Kunden glauben, wir hätten zurzeit geschlossen. Die Baustelle verdeckt die Sicht auf unseren Eingang. Wir haben wie immer täglich geöffnet – auch sonntags“, erläutert Pusdorfs Filialleiterin Meike Radanke. „Manche wissen auch nicht, wie sie zu uns kommen oder wo sie parken können. Zumindest der Fußweg ist normal zugänglich“, fügt sie hinzu.

Trotz Baustelle sollten sich die Kunden das Angebot der Bäckerei nicht entgehen lassen. Diverse leckere Backwaren, frische Salate und Snacks sowie italienische Kaffeespezialitäten warten auf sie. Täglich gibt es ein Frühstück, das liebevoll arrangiert und am Tisch serviert wird. Nun zur Kürbiszeit bietet die Bäckerei Rolf verschiedene süße sowie herzhafte Backwaren aus dem orangenen Herbstklassiker an. „Wir backen daraus täglich frisches Kürbisbrot, Brötchen, Muffins und am Wochenende sogar Kürbisbutterkuchen“, sagt Radanke.

Erinnerungsstücke vom Vorgänger, der Bäckerei Schnaare, zieren den Cafébereich. (Kristina Bumb)

Während der Verkaufstresen werk­tags ab 5.30 Uhr und sonntags ab 7.30 Uhr mit einer großen Auswahl an Backwaren lockt, lädt der Cafébereich zum Verweilen ein. Großformatige historische Fotografien und Landkarten sowie nostalgische Kaffeemühlen und -kannen sorgen für ein gemütliches Flair. „Die Kannen und Mühlen stammen von der Bäckerei Schnaare, die vorher an diesem Standort ansässig war. Der Inhaber träumte davon, ein kleines Heimatmuseum einzurichten“, sagt die Leiterin der Pusdorfer Filiale. Als die Familie Schnaare 2015 einen Nachfolger suchte, wurde man mit der Bäckerei Rolf schnell fündig. „Alle Mitarbeiter wurden übernommen und Erinnerungsstücke an die Bäckerei Schnaare aufbewahrt. Das mögen unsere Gäste sehr“, sagt Radanke. „Die Kunden haben unsere Filiale von Anfang an gut angenommen und über die vergangenen fünf Jahre ist die Nachfrage noch gewachsen“, ergänzt Rolf-Pissarczyk.

Die Bäckerei Rolf wurde 1899 in Walle gegründet und ist in der fünften Generation familiengeführt. Der überwiegende Teil der Filialen ist auf Bremer Stadtgebiet zu finden. Drei sind in Lilienthal und sechs im Landkreis Osterholz-

Scharmbeck ansässig. Rund 350 Mitarbeiter gehören zum Unternehmen. Die Zentrale mit der großen Backstube befindet sich in der Rohwedder Straße in Ritterhude. Dort sind Bäcker und ausgebildete Konditoren mit der Fertigung der Brote, Brötchen, süßen Teile, Kuchen und Co. beschäftigt. Sogar mehrstöckige Hochzeitstorten, Varianten mit Fotodruck und Aufschriften oder besondere Sorten zaubern sie auf Kundenwunsch. Bei Bedarf werden die Filialen drei Mal am Tag frisch beliefert. „Alle unsere Backwaren werden handwerklich hergestellt und das täglich frisch. Wir verwenden nur beste Zutaten für den Teig sowie Obst in Premiumqualität für den Belag unserer Torten und Obstkuchen“, sagt der Firmenchef.