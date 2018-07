Ob Klimaanlage oder Ventilator – Kunden finden bei Elektro Siemer viele Möglichkeiten, mit denen sich das Leben in den heimischen vier Wänden an heißen Tagen angenehmer gestalten lässt. Kati Günther kümmert sich um den Ein- und Verkauf. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Die heimischen vier Wände bekommt man über eine moderne Klimaanlage abgekühlt. Doch nicht jeder kann sich aus Kosten- oder Platzgründen die Installation einer großen, sogenannten Split-Hausanlage leisten. Es gibt aber auch mobile Klimaanlagen, die sogar über das Smartphone gesteuert werden können. So lässt sich bequem von unterwegs die Kühlung einschalten, damit es bei der Ankunft zu Hause keinen Hitzeschlag gibt. „Bei den mobilen Klimaanlagen sollte man auf die Energieeffizienzklasse und auf die Lautstärke achten“, erläutert Kati Günther vom Ein- und Verkauf von ­Elektro ­Siemer. Wer die kühle Luft fast ­geräuschlos erhalten möchte, sollte sich allerdings eine Anlage einbauen lassen, bei welcher der Kompressor außen am Haus angebracht wird.

Manch ein Urlauber wird möglicherweise eine böse Überraschung erleben, wenn er nach den Ferien zu Hause feststellt, dass das Eisfach abgetaut ist und die Waren verdorben sind. „Gerade bei hohen Außentemperaturen gehen einige alte Kühlschränke in die Knie“, sagt Günther. Die Anschaffung eines neuen Geräts bietet nicht nur Vorteile beim Stromverbrauch und Umweltschutz, es kann auch die Speisen und Getränke besser kühlen. Die Ebenen und Fächer sind so angeordnet, dass die kalte Luft optimal in den einzelnen Bereichen des Kühlschranks verteilt wird.

Stets optimal versorgt

Bei der Größe und technischen Ausstattung bietet Siemer viele Varianten. Im Sommer wird vielleicht nur ein zusätzlicher kleinerer Tischkühlschrank für Getränke benötigt. Aber auch intelligente Geräte, die den Inhalt über einen Barcodescanner erfassen und bei Bedarf Meldungen aus- oder gleich Bestellungen aufgeben, sind bei Siemer, der Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen ist, erhältlich.

Ob die Stromleitungen die neue Technik mit ausreichend Energie beliefern können, sollte man mit einem E-Check überprüfen lassen. ­Günther rät ihren Kunden, sich dafür frühzeitig anzumelden: „Viele Bremer sanieren derzeit ihre Häuser von Grund auf, da sollte ein ­E-Check am Anfang der Arbeiten stehen und nicht erst dann, wenn die Maler schon bestellt sind.“ Schließlich müssten im schlechtesten Fall Leitungen und Sicherungskästen ausgetauscht werden, was vor den sonstigen Innenarbeiten durchgeführt werden sollte, um frisch tapezierte Wände nicht wieder aufreißen zu müssen.

Viele Häuser in Bremen stammen aus der Vorkriegszeit und den 1950er-Jahren, als es nur wenige Verbraucher im Haus gab. Heute sind die Haushaltsgeräte zwar stromsparender, aber auch wesentlich zahlreicher geworden, sodass die Leitungen und Sicherungen auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft und gegebenenfalls erneuert werden sollten, bevor sie durch Überlastung zu heiß werden, schmoren oder gar einen Brand verursachen.

