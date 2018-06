Ergotherapeutin und Leiterin Soziale Betreuung Vanessa Heinze sortiert schon einmal die Deko für den Tag der offenen Tür. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Bewohner, Angehörige, Nachbarn sowie alle Interessierten sind eingeladen, die Einrichtung in der Hermann-Ritter-Straße 111 zwischen 14 und 17.30 Uhr zu besuchen.

„Flower Power“ lautet das Motto in diesem Jahr. Das Organisationsteam hat sich dazu einiges einfallen lassen und bastelt in den kommenden Wochen fleißig an der Deko. Besucher, die Lust haben, sich zu verkleiden, können gern im Hippielook kommen. In einer Fotobox werden Kleidung und Hintergründe aus der Woodstock-Zeit bereitstehen, mit denen man sich fotografieren lassen kann.

Das Betreuungsteam vom Haus Weserhof beim Sommerfest im vergangenen Jahr, das unter dem Motto „1950er-Jahre“ stand. (Jörg Teichfischer)

Das hauseigene Küchenteam wird leckeren Käse- und Kirschkuchen backen sowie Nudel- und Kartoffelsalat zubereiten. An der Getränkebar gibt es Kaffee, Bier und Softdrinks. Ab 16 Uhr wird der Grill angeworfen und auch einen Eisstand gibt es. Viele Tombolapreise, die von Partnerfirmen zur Verfügung gestellt wurden, warten auf die Gäste, die musikalisch von DJ Werner Thier unterhalten werden.

Direkt nebenan, auf dem Spielplatz Hempenweg, findet parallel das Sommerfest der

SPD Woltmershausen statt. Um 15 Uhr geht es dort los. Beide Veranstaltungsorte sind mit einer Pforte verbunden, sodass Unternehmungslustige die Möglichkeit haben, zwischen beiden Festen hin- und herzupendeln.

Vom Infostand im Foyer der Senioreneinrichtung aus werden Hausführungen – inklusive Zimmerbesichtigungen – angeboten. Wer sich einen Platz im Haus Weserhof sichern möchte, muss sich rechtzeitig darum kümmern: „Die Warteliste für die Langzeitpflege ist lang, bei der Kurzzeitpflege geht es schneller“, erläutert Vanessa Heinze, Ergotherapeutin und Leiterin Soziale Betreuung. Sie ist eine von rund 100 Voll- und Teilzeitkräften aus verschiedenen Berufszweigen, die sich um die derzeit 135 Bewohner kümmern. In der Einrichtung, die stationäre Pflege in allen Pflegestufen inklusive der Kurzzeit- und Verhinderungspflege anbietet, gibt es 117 Einzel- und zehn Doppelzimmer samt Bad, Fernsehen, Internetanschluss und vielen weiteren Angeboten.

Das Haus ist durch eine benachbarte Bushaltestelle gut zu erreichen. Auch Apotheken, Arztpraxen, Cafés und Restaurants sind in der Nähe. Das Seniorenpflegeheim verfügt über einen Apothekenversorgungsvertrag mit täglicher Medikamentenlieferung, Ergotherapie, eine hauseigene Küche und eine Caféteria mit selbst gebackenem Kuchen. Zudem können die Senioren einen Friseursalon, eine Fußpflegepraxis, Gemeinschaftsräume, Gästezimmer für Besucher oder zum Probewohnen sowie Feiern, Ausflüge, Gesprächskreise, Spielerunden und regelmäßige Gottesdienste nutzen.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 33 61 70 sowie im Internet unter www.pflegeheim-weserhof.de.