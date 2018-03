Kollektiv IWG Pusdorf (Calamus SL User und frei, frei)

April, einmal mehr ihr Ostergewinnspiel. Dann hängen in zahlreichen Mitgliedsbetrieben der IWG besagte Plakate. Auf den Teilnahmekarten ist anzukreuzen, in welchem Geschäft welche Blumenfarbe gefunden wurde.

Sind alle Motive aufgespürt, können die Kunden und Teilnehmer ihre Karten in den Geschäften Bäckerei Rolf, Deich-Apotheke und Nordbikes abgeben. Unter den richtigen Einsendungen verlost die IWG drei Präsentkörbe und viele kleinere Gewinne, gespendet von ihren Mitgliedern.

Feldhase (Patrick Pleul, dpa)

„Im vergangenen Jahr haben 350 Pusdorfer sowie Bewohner anderer Stadtteile an dem Spiel teilgenommen“, sagt IWG-Vorsitzender Alexander Erjawetz. So solle dieses Jahr erneut die Gelegenheit bestehen, dass sich die Kunden in den Geschäften umschauen und sehen, wer der IWG angehört und wo es welche Angebote gibt.