Gewerbeschau Habenhausen-Arsten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Unternehmer in der Sporthalle

Jörg Teichfischer

Wer sich die Leistungen, die Gewerbetreibende in Habenhausen und ­Arsten anbieten, einmal in Ruhe ansehen möchte, sollte die Gewerbeschau der Werbegemeinschaft Habenhausen-Arsten am Sonntag, 22. April, besuchen.