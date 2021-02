Die Pusdorfer Deich Apotheke ist in neuen Händen – der gewohnte Service bleibt. (Kristina Bumb)

Jetzt hat sie einen neuen Inhaber. Der gewohnte Service bleibt natürlich bestehen.

Der Apotheker Karl Langer eröffnete die Deich Apotheke 1957 an dem Standort in der Woltmershauser Straße, an dem sie auch heute noch zu finden ist. Nach einer späteren Verpachtung übernahm im Jahr 1981 die Apothekerin Susanne May-Brandt die Gesundheitseinrichtung. 40 Jahre lang prägte sie den freundlichen Service und die Ausrichtung des Sortiments, das viele naturheilkundliche und homöopathische Mittel umfasst. Nun hat erneut ein Wechsel stattgefunden, und der befreundete Berufskollege Philip Hien-Völpel ist seit Januar neuer Inhaber der alteingesessenen Apotheke.

„Frau May-Brandt bleibt den Kunden und Patienten aber weiterhin erhalten. Sie möchte zwar kürzer treten, wird aber als Filialleiterin tätig sein“, freut sich Hien-Völpel. Auch das zehnköpfige Team aus Apothekerinnen, pharmazeutisch-technisch Assistentinnen und pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten hat Hien-Völpel gern übernommen. „Die Mitarbeiter sind alle weiter dabei. Ich selbst werde auch immer wieder im Haus anzutreffen sein“, schildert er. Dass er nicht ständig vor Ort sein kann, hat einen guten Grund. Denn er leitet auch die Apotheke in der Lloyd-Passage in der Bremer Innenstadt. Beim Namen und dem Sortiment der Deich Apotheke setzt er ebenso gern auf das Bewährte. „Man muss nicht alles neu gestalten. Die Kunden schätzen das Gewohnte, und wenn wir Veränderungen vornehmen, dann mit Augenmaß“, sagt Hien-Völpel, der selbst schon seit fast 20 Jahren als Apotheker und zuvor als pharmazeutisch-technischer Assistent tätig ist.

Eine Neuerung, über die sich die vielen Stammkunden und neue Interessierte freuen dürften, sind die wechselnden Monatsangebote, die im Januar erstmals zu haben waren. Produkte aus dem gesundheitlichen Sortiment – von Kräutertee über Nasenspray bis hin zum verschreibungsfreien Schmerzmittel – sind dann zu einem attraktiven Preis erhältlich.

Positive Effekte der Fusion der beiden Apotheken sieht der neue Inhaber außerdem in den erweiterten Services und Verfügbarkeiten. Ist einmal ein Medikament nicht sofort vorrätig, kann es die zweite Apotheke vielleicht schnell zur Verfügung stellen.

Der kostenlose Lieferdienst der Deich Apotheke bleibt natürlich weiter erhalten. Per Telefon, Fax, E-Mail oder Smartphone-App kann das Gewünschte geordert werden und wird in der Regel innerhalb eines Tages zum Kunden gebracht. „Der Lieferdienst wird während der aktuellen Corona-Krise verstärkt genutzt. Viele ältere Kunden und Patienten aus Risikogruppen sind dankbar, dass sie sich nicht selbst auf den Weg machen müssen“, berichtet Hien-Völpel.

Was manch einer nicht weiß: Die Deich Apotheke und die Apotheke in der Lloyd-Passage bieten zahlreiche weitere Services an. Dazu gehört etwa das Verleihen von medizinischen und pflegerischen Geräten wie Babywaagen, Milchpumpen oder Inhaliergeräten. In der Pusdorfer Filiale wird zudem die Naturheilkunde groß geschrieben, und das Team berät zu pflanzlichen Arzneimitteln, Homöopathie sowie Schüssler Salzen. Auch um Ernährungsberatung und hochwertige kosmetische Pflege geht es dort.

Zusätzlich werden das Anmessen von Kompressionsstrümpfen, Blutdruckmessungen und in der Apotheke Lloyd-Passage auch Hautanalysen angeboten. „Das Leistungsspektrum einer modernen Apotheke ist groß, und ich freue mich darauf, nun auch für die Pusdorfer da zu sein“, sagt Hien-Völpel.