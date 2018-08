Ihren Partyservice bieten Sabine und Sven Müller für Gruppen ab sechs Personen, Grillfeiern ab 20 Gästen an. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Der Aufwand für ein leckeres Essen ist in der Regel höher, als einfach nur einen Grill aufzustellen.

Das weiß der Unternehmer aus dem Hawermannweg 12, der Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen ist, nur zu gut. Für seinen Partyservice reicht nicht ein Grill, sondern es sind mehrere spezielle Gastrogrills, die er gleichzeitig im Auge haben muss, um den Gästen ihre Speisen schnell liefern zu können. Hinzu kommen Kisten voller Geschirr, Besteck, Warmhaltebehälter sowie eine flotte Spülanlage, die innerhalb von drei Minuten 18 Teller reinigt. Außerdem gehören noch Kühlwagen, Kühlschränke und ein Kühlraum mit zum Bestand. Müller kann dabei auf eine gute Infrastruktur zurückgreifen, die seine Großeltern und Eltern aufgebaut haben. Denn er ist in dritter Generation Fleischermeister. Seine Ausbildung absolvierte der heutige Partyprofi von 1985 bis 1988 in Grolland. Im Jahr 1993 bestand er seine Meister­prüfung.

Die Gäste erfreuen sich am Grillabend mit Svens Partyimbiss. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Oft angesprochen

In seinem Fußballverein und bei verschiedenen Gelegenheiten wurde Müller damals immer öfter angesprochen, ob er sich um Grillabende und andere Veranstaltungen kümmern könne. Im Jahr 2005 entschloss er sich zusammen mit seiner Ehefrau Sabine, die Essenszubereitung professionell als Gewerbe zu betreiben. Mit einem einzigen Grill ging er an den Start. Im Lauf der Zeit kamen zwei Verkaufswagen, ein Pavillon, mehrere Zelte und immer mehr Geschirr hinzu. Die ehemalige Fleischerei seiner Eltern in der Woltmershauser ­Straße 568 bietet als Lager und ­Produktionsstätte ausreichend Platz. Dort finden die Vor- und Nachbereitungen, wie das Zubereiten der Speisen sowie das Säubern der Geräte und des Geschirrs, statt. Die eigentliche Arbeit beim Kunden bewerkstelligt er mit seiner Ehefrau sowie – je nach Auftragslage – fünf Aushilfskräften.

Seinen Partyservice bietet ­Müller ab sechs Personen an, Grillfeiern sind ab Gruppen von 20 buchbar. Nach oben gibt es fast keine Grenzen. Mehrere Hundert hungrige Gäste hat das Team von Svens ­Partyimbiss bereits verpflegt. „Wir achten darauf, dass die Ware frisch vom Grill geliefert wird und möglichst keine aufgewärmten Produkte auf den Tisch kommen“, erläutert der Fleischermeister.

Den Kunden erklärt er, um was für Fleisch es sich handelt, wie die Marinaden hergestellt werden und welche Rezepte sowie Zutaten er verwendet. Seine Wurst bezieht er von einer Fleischerei aus Bremen-Burg, in der er selbst einmal gearbeitet hat und bei der er weiß, dass alle Produkte aus regionaler Herstellung stammen.

Salate, Suppen, Braten, Schnittchen und Brötchen stehen auf dem Speiseplan – nicht nur im Sommer. Auch im Winter ist der Partygriller fast jedes Wochenende auf Achse. „Selbst im Schnee können wir einen schönen Grillabend veranstalten,“ sagt Müller, der kaum Werbung machen muss, da die Mund-zu-Mund-Propaganda das für ihn erledigt. So kommt es, dass seine Dienste nicht nur in Bremen, sondern auch in Nordenham, Bremerhaven, Oldenburg sowie in der Hamburger Region gefragt sind.

Weitere Infos gibt es unter Telefon 0171 / 201 45 06 sowie im Internet unter www.svenmüller-partyservice.de.