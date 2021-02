Radoslaw Kaminski ist bei der Kronenpflege dieser Eiche wie immer gut abgesichert. (GeBaum Baumpflege)

Die Baumfällsaison neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Schon bald sprießen die ersten Frühlingsboten aus der Erde und die Natur erwacht zu neuem Leben. Dann beginnt für die Firma GeBaum die Zeit der Gartengestaltung und Grundstückspflege.

Seit 2007 bietet Radoslaw Kaminski

seinen Kunden eine umfangreiche Dienstleistungspalette rund um die Baumpflege und -fällung sowie Gartengestaltung und -pflege in Bremen und dem Umland an. Bei einem Vor-Ort-Termin schaut er sich die zur Verfügung stehende Fläche oder den Zustand des Gartens an und plant nach den Wünschen sowie Vorstellungen des Kunden dessen zukünftigen Garten.

„Zu den Arbeiten im Bereich Gartengestaltung gehören unter anderem Neupflanzungen und Rollrasenverlegung. In den Bereich der Gartenpflege fallen indes Dienstleistungen wie Rasenpflege, Hecken- und Gehölzschnitt. Alle Schnittabfälle werden selbstverständlich fachgerecht entsorgt“, sagt Kaminski.

Spezialisiert hat sich die Firma GeBaum vor allem auf die Baumpflege: Alle Arbeiten am Baum werden nach den neuesten technischen Richtlinien und größtenteils mit der baumschonenden Seilklettertechnik ausgeführt. „Mithilfe dieser Technik gelangen wir auch an schwer zugängliche Stellen“, erläutert Kaminski, dem ein

sicheres und zuverlässiges Arbeiten wichtig ist. Ein weiterer Pluspunkt: Durch die Seilklettertechnik werden Schäden vermieden – sowohl am Baum als auch an dessen Umfeld.

Neben der Baumfällung im Winter und Notfällungen rund ums Jahr übernimmt Kaminski mit seinem Mitarbeiter den oft in schwindelerregenden Höhen stattfindenden Rück- und Pflegeschnitt von Baumkronen, den Einbau von Kronen­sicherungen sowie den regelmäßigen Schnitt von Obstbäumen. Auch die Beseitigung von Totholz und Sturmschäden sowie das Fräsen von Baumstubben fallen in das Spezialgebiet des Unternehmens. Als ausgebildeter Baumkletterer ist Kaminski den Umgang mit schwerem Gerät, wie einer Motorsäge, in luftiger Höhe sowie Abseiltechniken gewöhnt. Der Fachmann ist selbst dort im Einsatz, wo Bäume an schwer zugänglichen Stellen stehen.