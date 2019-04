Blickt optimistisch in die Zukunft: Waldemar Seidler junior. (Seidler)

Zum Kundenstamm gehören aber auch viele Privatpersonen, die umziehen oder ihr Eigentum eine Zeit lang einlagern möchten, weil im Haus eine Renovierung an- oder ein längerer Auslandsaufenthalt bevorsteht. Dafür hält das Unternehmen, das Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen ist, im vorderen Woltmershausen ein beheiztes und gesichertes Lager bereit.

1955 gründeten Inge und Waldemar Seidler den Betrieb. (Seidler)

Das Transportgut liefert das Team überwiegend nach Bremen und in das Umland, aber auch in europäische Nachbarstaaten sowie weltweit. Seidlers Mitarbeiter kümmern sich um die Beladung von Schiffscontainern und um die Verzollung der Möbel sowie anderer Güter.

Seit 1955 besteht der Betrieb. Inge und Waldemar Seidler haben ihn einst mit einem Lkw und zwei Mitarbeitern aufgebaut. Heute beschäftigen der Sohn des Firmengründers, Waldemar Seidler junior, sowie seine Schwestern Anja Seidler und Roswitha Seidler-Namnink, 20 Packer und Transporteure. Zehn Möbelwagen, die den aktuellen Umweltauflagen entsprechen, sind auf den Straßen unterwegs und führen von Pusdorf aus Transporte und Umzüge aller Art durch.

Das Spektrum reicht von dem Umzug aus einer oder in eine kleine Einzimmerwohnung bis zu Transporten der Einrichtung einer großen Villa. Büro- und Betriebsverlagerungen gehören ebenfalls zu Seidlers Angebot. Für Senioren­umzüge bietet der Betrieb zudem Leistungen wie die Montage von Lampen, Gardinen oder Bildern an. Darüber hinaus kümmert er sich auch um Auflösungen von Haushalten sowie Entrümpelungen. Alles, was gut verpackt, sprich heile ankommen soll, transportiert das Unternehmen. Selbst hochsensible Geräte aus dem Krankenhausbereich werden fachmännisch und sicher von A nach B gebracht. Antike Möbel, Kunstwerke, Klaviere, Büro­einrichtungen oder Schrankwände baut Seidler auf Wunsch ab und am Zielort wieder auf. Zum langjährig beschäftigten Personal gehören daher neben Fahrern auch Tischler sowie Sanitär- und Elektroinstallateure.

Mit den Transporten sind die Mitarbeiter betraut, die bereits den Abbau durchgeführt haben und daher den Aufbau schneller bewerkstelligen können, als wenn vor Ort ­Subunternehmer damit beauftragt würden. „Wir haben gute Erfahrungen mit Festangestellten und geben keine Umzüge an Fremdfirmen weiter“, sagt Waldemar Seidler junior, der sich im Beirat für die CDU engagiert und für die Bürgerschaft auf Platz 38 der Parteiliste kandidiert.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 54 05 71 sowie im Internet unter www.seidler-umzuege.de.