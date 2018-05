Wolfgang Meyer führt aktuell das Familienunternehmen Absatz-Claus, das seit 40 Jahren Schuhe repariert. (Joerg Teichfischer und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Heute, 40 Jahre später, leitet Wolfgang Meyer den Betrieb. Dieser ist Mitglied in der Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG).

Das Schuhmacherhandwerk liegt Familie Meyer in den Genen. Schon Wolfgang Meyers Großvater Christian Meyer verdiente seinen Lebensunterhalt durch die Reparatur von Schuhwerk. Claus Meyer hielt die Tradition aufrecht und arbeitete anfangs im Elternhaus in der Woltmershauser Straße 241, bevor er 1978 im früheren Fischgeschäft Johann Flechtmann in der Woltmershauser Straße 229/231 einen eigenen Laden eröffnete.

Für damalige Zeiten war

Meyer äußerst modern: Aus Holland hatte er sich die Methode abgeguckt, im Stehen zu Arbeiten und das Handwerk direkt im Laden auszuüben, dort wo die Kunden zuschauen können. Über die Schulter geschaut hatte ihm dabei auch sein Sohn, der heutige Inhaber Wolfgang

Meyer. 1979 begann er im väterlichen Betrieb eine Lehre als Schuhmacher. Von 1981 an arbeitete er als Springkraft bei Mister Mint, um schließlich 1986 im Geschäft des Vaters einzusteigen.

Wissen und Erfahrung

Vater Claus Meyer und sein Sohn Wolfgang Meyer haben häufig zusammen in dem Schuhmachergeschäft gearbeitet. Seit vier Jahrzehnten steht das Familienunternehmen nun schon für Fachwissen und Erfahrung, wenn es um Reparaturen von Schuhen und anderen Lederwaren geht. Inzwischen gehören aber auch der Paketshop und der Gravurdienst zu Absatz-Claus. (FR)

Seit 1992, kurz nach bestandener Meisterprüfung, ist Wolfgang Meyer alleiniger Inhaber von Absatz-Claus und kümmert sich um alle anfallenden Aufgaben. Die Reparatur von Schuhen ist dabei nur ein kleiner Teil. Auch die Instandsetzung von anderen Lederwaren wie Taschen oder Reitstiefeln gehört zum Spektrum.

„Dabei ist viel Fachwissen und Erfahrung gefragt, weil alles in Handarbeit gefertigt wird und jeder Schuh oder jede Tasche anders ist“, sagt Meyer. Doch die „Wegwerfmentalität“ und Billigproduktionen sorgen seiner Meinung nach dafür, dass der Beruf ausstirbt. „Dabei würde sich bei guten Schuhen eine Reparatur durchaus lohnen“, sagt der Schuhmachermeister.

Sein Rezept für die Aufrechterhaltung der Familientradition: sich mit dem Schlüsseldienst ein zweites Standbein zuzulegen. Dabei kümmert er sich um Schlüsselkopien aller Art und bietet in seinem Geschäft in der Woltmershauser Straße 229 auch Schließanlagen, Zylinder und Schlösser an.

Seit 1995 stellt Absatz- Claus zusätzlich Stempel aller Art her. Ob Holz- oder Automatikstempel, für individuelle Wünsche ist Meyer immer zu haben. Auch bei der Gravur von kleineren Hinweis- oder Namensschildern ist man bei ihm an der richtigen Adresse. Eine Bereicherung ist die computergesteuerte Graviermaschine Meyers, auf der er Parzellenschilder, Klingelschilder und andere Hinweisemarken herstellt.

In dem Geschäft können auch Pakete des UPS-Dienstes abgegeben und abgeholt werden. Gelegentlich schaut auch die über 80-jährige Mutter von Wolfgang Meyer vorbei, um mit Kunden zu plauschen.

Seine Freizeit nutzt der 55-jährige Familienvater unter anderem zum Musizieren und Laufen. Die Organisation von „Pusdorf läuft“ gehört zudem seit Jahren zu seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Weitere Infos zum Schuhmachergeschäft sind im Internet unter www.absatzclaus.de oder unter Telefon 54 08 56 erhältlich. Der Laden hat montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.