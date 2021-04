Ein tolles Familienteam freut sich über Zuwachs (von rechts): Die Speditionsbetreiber Anja Seidler, Roswitha Seidler-Namnink, Waldemar und Ehefrau Lydia Seidler mit ihrer kleinen Tochter sowie Stammkundin Karin Gongoll. (Kristina Bumb)

Ob innerhalb Bremens oder ganz weit weg in die Ferne, ob für Firmenkunden oder Privatpersonen – die fachgerechte, sorgfältige Abwicklung privater und gewerblicher Umzüge gehört zur täglichen Arbeit des Woltmershauser Betriebs Waldemar Seidler. 20 Mitarbeiter gehören zum Team, das auf einen umfangreichen Fuhrpark auf dem neuesten Stand der Technik zurückgreifen kann. Alle Fahrzeuge erfüllen die aktuellen Abgasnormen. Die firmeneigenen Umzugskartons bestehen im Sinne des Umweltschutzes aus Altpapier. Verpackungsmaterial ist so weit wie möglich recycelbar.

„Wir arbeiten mit größter Sorgfalt nach den geltenden Hygienevorschriften zur Corona-Prävention. Die Kunden können sich während des Umzugs sicher fühlen“, ergänzt Waldemar Seidler, der den großen, modernen Familienbetrieb gemeinsam mit seinen Schwestern Roswitha Seidler-

Namnink und Anja Seidler führt.

Waldemar Seidlers Außenaufzüge erreichen auch Etagen von bis zu 20 Metern für besonders anspruchsvolle Transporte.

In der aktuellen Krise ist die Nachfrage nach digitalen Angeboten stark gewachsen. Für interessierte Kunden hat das Unternehmen eine Angebotserstellung per Videokonferenz eingerichtet. „Die Objektbegehung muss dann nicht persönlich vor Ort beim Kunden erfolgen, sondern per Handy oder Tablet. Das geht ganz einfach und ist sehr komfortabel“, wirbt Waldemar Seidler für den besonderen Service. Außerdem bietet der Fachbetrieb auf einer neu gestalteten Homepage online auszufüllende Umzugsgüter-Listen an. Natürlich bleibt die gewohnte Möglichkeit zum persönlichen Kontakt dennoch weiter bestehen.

Umfassender Service

Umzug Bremen.jpg (Seidler)

Für Senioren, die in eine kleinere Immobilie umsiedeln möchten, übernimmt das Seidler-Team neben dem Transport des Hausrats auch die Vermittlung von Gebrauchtmöbeln an soziale Einrichtungen oder eine Entsorgung. Auf Wunsch gehört ebenfalls die längerfristige Einlagerung von Mobiliar und Haushaltsauflösungen zum Service. „Während der aktuellen Corona-Krise verzeichnen wir einen Anstieg von Senioren-

Umzügen. Viele wollen nicht alleine und isoliert sein und ziehen zu ihren Kindern. Der weiteste Umzug, den wir in diesem Zusammenhang organisiert haben, führte in die Schweiz“, erläutert Waldemar Seidler.

Außerdem können auch außergewöhnliche Güter transportiert werden, etwa Krankenhausgeräte, antike Möbel oder Klaviere. „Wir haben einige Außenaufzüge, die bis zu 20 Metern Höhe reichen, wenn etwas nur durch ein Fenster in oder aus der Wohnung befördert werden kann“, erklärt der Geschäftsführer. Manches Mal helfen aber nur Know-how, Geschick und Muskelkraft. „Als wir vor einiger Zeit ein Klavier aus einem Altbremer-Haus hinausschaffen sollten, gelang das nur mit sechs Mitarbeitern, die das Stück millimetergenau durch das Treppenhaus bugsierten.“

Sogar nach Übersee werden Umzugsgüter verschifft. „Einmal haben wir einem Ruheständler geholfen, auf eine karibische Insel umzusiedeln. Dafür musste der Hausrat fachgerecht verpackt und in einen Schiffscontainer verstaut werden. So konnte alles sicher als Überseefracht auf die ABC-Inseln in die Karibik transportiert werden“, berichtet Seidler über den besonders weiten Transport.

Doch bis der Familienbetrieb von Woltmershausen aus bis in die Karibik liefern konnte, war es ein weiter Weg. Schritt für Schritt ist die alteingesessene Firma in den 65 Jahren ihres Bestehens gewachsen. Die erste Familiengeneration, Waldemar senior und Inge Seidler, gründeten das Unternehmen am 30. April 1955. „Der Betrieb wurde auf einer Parzelle in Pusdorf gegründet. Meine Eltern haben damals bei null angefangen“, erzählt der heutige Betreiber Waldemar Seidler, der nach seinem Vater benannt ist.

Nach den erfolgreichen Anfangsjahren zog der Betrieb 1965 an den heutigen, großzügig bemessenen Firmenstandort in der Woltmershauser Straße 333 um. Später traten mit Roswitha Seidler-Namnink, Anja und Waldemar Seidler junior drei der vier Kinder der Seidlers in den Betrieb ein. Alle sind langjährig im Familienunternehmen tätig. „2007 haben wir gemeinsam die Firma übernommen, und unsere Eltern sind in den wohlverdienten Ruhestand gegangen“, erzählt Waldemar Seidler.

Im vergangenen Jahr konnte der Traditionsbetrieb das 65-jährige Bestehen feiern. Das buchstäblich jüngste freudige Ereignis in der Firmen- und Familienchronik ist die Heirat von Lydia und Waldemar Seidler sowie die Geburt der gemeinsamen Tochter.