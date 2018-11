25 Jahre Hamanke

Weit mehr als ein Tabakhaus

Femke Liebich

Wer auf der Suche nach seiner Lieblingszeitschrift, einer Auswahl an Tabakwaren oder einer schönen Grußkarte ist, der ist bei Hamanke am Arsterdamm 144 richtig. Unter dem Motto Schenken und Schreiben bietet Inhaberin Doris Hamanke in ihrem kleinen, aber feinen Geschäft darüber hinaus eine Auswahl an Geschenkartikeln sowie Büro- und Schreibwaren an.