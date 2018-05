Heute lädt die Interessen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen (IWG) zu einem Gewinnspiel ein: Wer die Pfingstrosen auf dieser Seite zählt und ihre Zahl in den unten stehenden Coupon einträgt, kann als Hauptpreis eine Grillplatte gewinnen.

Die Rosen sind schnell gezählt, der Coupon am Ende dieser Seite fix ausgefüllt. Nur noch abgeben muss man den ausgeschnittenen Zettel – bei Brille Pusdorf, Woltmershauser Straße 414, in der Bäckerei Rolf, Woltmershauser Straße 400, oder bei der Deich-Apotheke, Woltmershauser Straße 343–345. Das Gewinnspiel läuft vom heutigen Donnerstag, 17. Mai, bis einschließlich Freitag, 25. Mai. Neben dem Hauptgewinn – die Grillplatte wird von Fleischermeister Sven Müller bereitgestellt – warten weitere Sachpreise.

Sommerliche Angebote sind bei den IWG-Mitgliedern auch nach dem Gewinnspiel erhältlich. Die Deich-Apotheke führt Medikamente gegen Pollenallergien, während Bolz-Autoport die Klimaanlage im Wagen überprüft. Für die Aufwertung und Renovierung der eigenen vier Wände haben unter anderem Oelze Glaswerkstätten, Schaardt Bedachungen, Stahlbau Manfred Henfling, Raumausstatter Bernd Höhn, Sanitär- und Heizungsbau Christian Lange sowie die Maler Alexander Erjawetz und Lars Bentzen gute Ideen, die sich zum Teil nur im Sommer umsetzen lassen. Das notwendige Geld für die Renovierung kann etwa bei der Sparkasse Bremen angefragt werden.

Für Haus und Garten eignen sich Pflanzen von Blumen Basar. Ist alles schön hergerichtet, steht einem Sommerfest mit leckerem Kuchen von der Bäckerei Rolf oder mit Unterstützung des professionellen Partyservices von Sven Müller nichts mehr im Weg. Zumal Elektro-Siemer für die Getränke zum Beispiel besonders praktische, kleine Kühlschränke anbietet.

Einladungsflyer druckt die Firma Gogo Layout, die Reinigung der Tischdecken übernimmt die Wäscherei Wartberg. Mit den passenden Frisuren kennt sich Nadine Nowak vom Salon NaNo aus, fesche Brillenmoden gibt es bei Brille Pusdorf, individuelle Textilien kann man sich bei dem Siebdruckcenter von Sylvia Heißenhuber bestellen. Für einen schönen Termin außer Haus empfiehlt sich das Restaurant Zum Pusdorper Leuchtturm. Daneben sind alle Pusdorfer zum Sommerfest der Senioren- und Pflegeeinrichtung Haus Weserhof am Sonnabend, 28. Juli, eingeladen.

Für Sport und Spaß bieten sich der Junior Motor Park, die Sportwelt und der TS Woltmershausen an. Damit das Schuhwerk

all diesen Aktivitäten standhält, sollte es zunächst zur Überprüfung bei Absatz-Claus. Die Fahrräder für Radtouren hat wiederum Nordbikes parat. Und wen es in ein neues Zuhause zieht, findet bei Seidler Umzüge alles, was für den Tapetenwechsel notwendig ist.