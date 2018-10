Hereinspaziert: Das Café Pusdorf in der Woltmershauser Straße 400, eine von 33 Verkaufsstellen der Bäckerei Rolf. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Die Bäckerei Rolf, die das Café Pusdorf in der Woltmershauser Straße 400 als eine von 33 Verkaufsstellen betreibt, backt die Berliner nach eigenem Rezept und ganz ohne Fertigmischungen, betont Geschäftsführer Andreas Rolf-Pissarczyk. Auch die Victoria sind frei von bedenklichen Zusatzstoffen und werden täglich frisch hergestellt und ausgeliefert.

Welche Rezepturen die Bäcker verwenden, ist heutzutage kein großes Geheimnis mehr. „Die Zutaten kann jeder an der Theke nachlesen“, sagt Rolf-Pissarczyk. Lediglich bei der Art der Zubereitung könne man noch auf alte Familientraditionen und Geschäftsgeheimnisse zurückgreifen. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass die Produkte des Familienunternehmens Rolf, das seit dem Jahr 1899 besteht, den Pusdorfern und vielen anderen Bremern besonders gut schmecken. Das gilt vor allem für das Kürbisbrot, für das ausschließlich Kürbisse von einem Feld aus der Gegend um Osterholz-Scharmbeck Verwendung finden.

Mit leckeren Backwaren vor, neben und hinter sich: Heike Jendrich, Mitarbeiterin des Café Pusdorf. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Die Regionalität bleibt im Fokus, wenn nach der Kürbissaison die Vorweihnachtszeit beginnt. Bremer Klaben, Wickelkuchen, Stollen, braune und weiße Kuchen sowie Spekulatius und andere Keksgebäcke aus eigener Herstellung lassen Vorfreude auf den Advent aufkommen. Besonders bei den Zutaten

für den Bremer Klaben achtet die Bäckerei Rolf genau auf die Qualität und Herkunft, schließlich darf nicht jedes Unternehmen das Produkt mit dem geschützten Namen herstellen.

Krosse Brötchen werden täglich direkt im Café Pusdorf frisch ge-

backen. Gleiches gilt für Laugengebäcke und Körnerbrötchen, die

somit allerbesten Geschmack versprechen. Das umfangreiche Brotsortiment umfasst unter anderem Dinkelbrot, Weizenmisch-, Roggen- und Körnerbrote. Leckere Snacks gibt es bereits zum Frühstück ab 5.30 Uhr, sonntags ab 7.30 Uhr. Den gesamten Tag über bietet das Café eine reichhaltige Kuchenauswahl, Kaffeespezialitäten sowie heißen Kakao und Tee. Zur Mittagszeit gibt es ebenfalls Snacks sowie selbst hergestellte Suppen. Zwölf Mitarbeiter inklusive Teilzeitkräften, Aushilfen und Praktikantin sorgen für den Service.

Die Bäckerei Rolf, die der Inte-

ressen- und Werbegemeinschaft Woltmershausen-Rablinghausen angehört, beschäftigt immer noch das Personal, das früher in der Bäckerei Schnaare gearbeitet hat und die Stammkunden seit vielen Jahrzehnten kennt. Kein Wunder also, dass die Pusdorfer gern in das Café kommen. Selbst der Stammtisch im hinteren Bereich wird noch von Klöngruppen und für Veranstaltungen genutzt.



Geöffnet ist montags bis freitags von 5.30 bis 18 Uhr, sonnabends von 5.30 bis 13 Uhr und sonntags von 7.30 bis 17 Uhr. Am 31. Oktober, dem arbeitsfreien Reformationstag, öffnet das Café Pusdorf von 7.30 bis 13 Uhr.