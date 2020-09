Geschäftsführer Steffen Röhrs (vorne Mitte) und sein Team stehen in Bremen und der Region für Zuverlässigkeit und Professionalität. (STUDIO EM, Uwe Röhrs GMBH)

Als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Heizung, Brennstoffzellen, Sanitär, Lüftung und Förderung hat sich das Neustädter Unternehmen Uwe Röhrs einen Namen in Bremen und in der Region gemacht. Inhaber Steffen Röhrs und sein Team betreuen seit Jahren einen großen Kundenkreis im Umkreis von 50 Kilometern um die Hansestadt.

Bereits seit 1923 besteht das seinerzeit unter dem Namen Robert Schlemmer gegründete Unternehmen, das Uwe Röhrs 1982 übernahm und das seit 2015 von seinem Sohn Steffen Röhrs geleitet wird. Die Firma ist seit ihren Anfängen stetig gewachsen, zum Team ge­hören heute 32 fachkundige Mitarbeiter.

Die Experten beraten auch zu Fördermitteln beim Heizungstausch. (Kai Remmers, dpa-tmn)

„Wir haben unsere Wachstumsziele in einer Agenda 2025 für den Betrieb definiert“, sagt Ingenieur Steffen Röhrs. „Dazu gehören diverse Meilensteine. Einer davon ist, dass wir vor rund zweieinhalb Jahren eigene Fliesenleger und Maurer ins Team geholt haben.“ Dies ermögliche es der Firma, den Badezimmerbau für die Kunden nunmehr komplett aus einer Hand anzubieten, anstatt weitere Gewerke über Fremdfirmen hinzu zu holen. Wünscht sich ein Auftraggeber ein neues Bad, so fährt der Chef zum ersten Vor-Ort-Termin, bei dem er mittels eines modernen Lasermessgeräts die 3-D-Planung durchführt. „Die Werte werden direkt an mein Tablet übertragen“, erläutert Steffen Röhrs. „Dann übernimmt unsere Badplanerin, die die Kunden individuell berät und mit ihnen die Ausstellungen des Großhandels besucht.“ Dadurch werde die gesamte Kalkulation transparenter und der Betrieb könne die Qualität auf der Baustelle auf ein höheres Niveau heben.

Ein weiterer Bestandteil der Agenda 2025 ist dem Firmenin­haber zufolge, dass konsequent die Digitalisierung seines Unternehmens vorangetrieben werde, damit dieses stets auf dem aktuellen Stand der Technik ist.

Das Fachunternehmen mit Sitz in der Bremer Neustadt bietet seinen Auftraggebern Lösungen aus einer Hand. (BIANCA KLÄNER)

Ein Vorreiter

Neben der Badgestaltung liegt ein Schwerpunkt im Portfolio der Firma auf Brennstoffzellenheizungen. Die innovativen hocheffizienten Heizungen erzeugen Wärme und Strom. „Häufig kommen Neukunden zu uns, weil sie über Empfehlungen erfahren haben, dass wir genau darauf spezialisiert sind“, sagt Röhrs. „Unser Anspruch ist von jeher, dass wir in solchen Themen Vorreiter sein möchten, deshalb haben wir uns schon sehr früh mit der Thematik rund um Brennstoffzellen beschäftigt.“

Nicht nur in Sachen innovative Heiztechnik, sondern auch in puncto Förderung ist das Neustädter Unternehmen der richtige Ansprechpartner. „Das seit Jahresbeginn geltende Klimapaket der Bundesregierung wurde sehr kurzfristig beschlossen. Der Informationsbedarf bei unseren Kunden ist daher entsprechend groß“, erläutert der Ingenieur. Es lassen sich je nach Förderung und Maßnahme bis zu 45 Prozent der Bruttoinvestition bezuschussen, informiert der Fachbetrieb auf seiner Internetseite. „Inzwischen kann man nur noch Fördermittel bekommen, wenn

ein regenerativer Anteil enthalten ist“, ergänzt Röhrs.

Bereits im Januar habe sein Unternehmen die zu dem Zeitpunkt noch brandneuen gesetzlichen Änderungen dem Publikum auf der Messe Hansebau erläutert, erinnert Röhrs. „Wir mussten dafür unseren bereits seit Längerem geplanten Vortrag komplett neu gestalten – das war ziemlich anspruchsvoll, aber dadurch waren wir sehr schnell im Thema.“ Wer die Firma Uwe Röhrs mit dem Einbau einer neuen Heizung beauftragt, bekommt mit den Profis sogleich Unterstützung bei den Formalitäten der Antragstellung. Auch ein Energieberater lässt sich kostenlos hinzuziehen.

Mieten statt kaufen

Der Betrieb entwickelt sich in allen Fachbereichen ständig weiter und beschreitet innovative Wege. Das neueste Angebot in der Produktpalette des Unternehmens trägt den Namen „Miet&heat“. Hausbesitzer, die ihre alte Heizungsanlage austauschen möchten, können diese von Steffen Röhrs und seinem Team mieten: Sie zahlen dafür eine monatliche Rate anstelle der üblichen größeren Kosten, die beim Einbau eines neuen Systems anfallen. Im Festpreis bereits enthalten sind sämtliche Service-, Wartungs- und Reparaturkosten. So lässt sich die Heizung ohne eine immense Anfangsinvestition modernisieren. Über einen monatlichen Abschlag werden alle entstehenden Kosten über zwei, zehn oder 15 Jahre abgedeckt.

Die Uwe Röhrs GmbH in der Gastfeldstraße 65 ist unter Telefon 0421 / 55 18 45 erreichbar. Weitere Informationen

zu dem Fachbetrieb gibt es im Internet unter www.roehrsgmbh.de sowie

www.mietandheat.de.