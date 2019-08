Das neue Gebäude des Raumausstatterfachbetriebs Drewes & Klatte in der Fritz-Thiele-Straße 3. (Drewes & Klatte)

Ab Oktober ist das Unternehmen, das Mitglied in der Werbegemeinschaft

Habenhausen-Arsten ist, in der Fritz-Thiele-Straße 3 zu finden.

Der Umzug nimmt voraussichtlich eine komplette Woche in Anspruch, denn am neuen Standort werden der Hauptsitz und die in Arbergen ansässige Polsterei zusammengefasst. Die Vorteile sind eine größere Ausstellungsfläche sowie kürzere Wege bei der Absprache. Am neuen Standort hat der Betrieb mit rund 600 Quadratmetern ausreichend Platz für Polsterei, Lager, Büro und Verkaufsfläche. Das Personal mit 14 Mitarbeitern bleibt ebenso erhalten wie die bekannten Telefonnummern.

„Wir wollten auf jeden Fall im Quartier bleiben“, erläutert Timo Klatte. Sein Geschäftspartner Lutz Drewes und er sind in Habenhausen und Arsten fest verwurzelt, haben dort viele Kunden sowie Gewerbepartner. Dennoch ist es für sie selbstverständlich, für ihre Auftraggeber auch etwas weiter zu fahren. Schließlich bieten sie ihre Dienstleistungen rund um Boden, Polster und Fenster auch im Bremer Umland an.

An ihrem neuen Firmensitz laden die beiden Geschäftsführer am Sonnabend, 19.Oktober, von 10 und 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Weitere Informationen über Raumaus­stattung Drewes & Klatte gibt es unter Telefon 0421 / 839 96 90 und im Internet unter www.drewes-klatte.de.