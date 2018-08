Vom Osterdeich geht es in Richtung der Pauliner Marsch mit ihren vielfältigen sportlichen Angeboten. (Anika Bokelmann)

September, ab 12 Uhr ein Bild machen.

Die Menschen im Peterswerder lieben ihr Brommyfest. Aber auch aus den angrenzenden Bezirken strömen die Besucher für dieses Spektakel zum Brommyplatz. Dort präsentiert sich bei dem Ortsfest ein ausgewogener Mix der lokalen Geschäftsleute. Neben Getränken, Leckereien und netten Gesprächen für die Erwachsenen warten auf die jüngeren Besucher unter anderem eine Torwand und ein Karussell. Auf einer kleinen Bühne spielen Jugend- und Schulbands – organisiert wird der musikalische Teil des Fests von der Musikschule Casa della Musica. Daneben treten die Band Themrock und der Kinderzirkus aus dem Viertel auf.

Das Brommyfest am 2. September bietet jede Menge Kurzweil für Besucher aus Nah und Fern. (Roland Scheitz)

Die Veranstalter spenden den Erlös des Fests an die Clowns der Kinderklinik, die auf dem Brommyfest für heitere Gesichter sorgen werden. Schirmherr der Veranstaltung ist der ehemalige Werder-Manager Willi Lemke.

Wer den Stadtteil Peterswerder besucht, dort lebt oder arbeitet, mag kaum glauben, dass dieser einst hauptsächlich aus landwirtschaftlichen Flächen mit kleinen Bauernsiedlungen bestand. Durch die unmittelbare Nähe zur Weser war dort bei Flut regelmäßig Land unter. Infolge von zwei Deichbrüchen 1827 und 1830 sowie einem schweren Hochwasser im Jahr 1881 wurde der Handlungsbedarf immer größer, sodass die vorhandenen Deiche durch einen stärkeren ersetzt wurden: den Osterdeich.

Beim Ortsteilfest haben auch die Erwachsenen ihren Spaß bei Brettspielen. (Roland Scheitz)

Der Bau des Deichs, der mit seinen Grünanlagen und der Kilometer langen Promenade ein beliebtes Ausflugsziel ist, brachte einen weiteren Vorteil mit sich: die zunehmende Besiedlung der einstigen Überschwemmungsgebiete.

Das im Zuge des Deichbaus trockengelegte Areal wurde von der neu angelegten Hamburger Straße aus mit einem überwiegend rechtwinkligen Straßennetz erschlossen. Da in Bremen der Bau von großen Mietshäusern und Hinterhofsiedlungen untersagt war, erfolgte die Bebauung meist mit Reihenhäusern für bis zu zwei Familien. Errichtet wurden die Bremer Häuser im Stil des Klassizismus, Historismus und Jugendstils. Besonders in der Hamburger Straße sind in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Restaurants, Kneipen und Cafés hinzugekommen, die das Leben im Quartier immer attraktiver machen.

Peterswerder ist nicht nur wegen des Weserstadions beliebt, sondern auch wegen seiner Nähe zur Natur und City. (Anika Bokelmann)

Sportliches Zentrum

Am Weserufer erstreckt sich zwischen dem Kulturzentrum Bürgerhaus Weserterassen auf der einen und der Erdbeerbrücke auf der anderen Seite das sportliche Zentrum schlechthin: die Pauliner Marsch. Dort hat der SV Werder Bremen im Weserstadion und auf weiteren Plätzen seine Heimat.

Neben Werder sind noch zahlreiche weitere Sportvereine in der Pauliner Marsch zu Hause. Sie gehen ihrer Leidenschaft etwa in der Rollsporthalle, auf den Baseball- und Tennisplätzen oder im Sportgarten nach. Dieser ist besonders bei Kindern sowie Jugendlichen beliebt und bietet für jeden Aktiven die richtige Sportart: Basketballplätze, einen Beachvolleyballplatz, einen Kletterfelsen, ein Trampolin und eine große Skateanlage sind dort zu findem. Im modernen Stadionbad gibt es eine Abkühlung für die Hansestädter.

Die Pauliner Marsch lädt jedoch nicht nur zum Sport, sondern auch zu Entspannung, Ruhe und Erholung ein: Grünanlagen, Kleingärten und sogar einen kleinen Zoo entdecken Spaziergänger dort. Weder die Pauliner Marsch noch die zahlreichen typischen Bremer Häuser wären ohne den Hochwasserschutz möglich gewesen – denn bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war der mittelalterliche Deich noch dort, wo heute der Brommyplatz ist und nun das Familienfest stattfindet.

Seit 2002 wird entweder am ersten oder zweiten Septemberwochenende gefeiert – je nachdem, wann der Ortsteil nicht durch ein Werder-Heimspiel sowieso zum Festplatz wird. In diesem Jahr

laden die Organisatoren von der Werbegemeinschaft Peterswerder am ersten Wochenende im September, genauer am Sonntag, 2. September, ein.