In Hemelingen wird das Autoteilen gut angenommen. Immer mehr Bremer nutzen die Cambio-Fahrzeuge.

Auch in Hemelingen ist das Autoteilen angekommen. Die Fahrzeuge des Bremer Anbieters Cambio stehen an sieben Stationen in Hastedt, Sebaldsbrück und Hemelingen. Sie werden von mehr als 550 Anwohnern genutzt.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Nur neun Prozent der Carsharing-Kunden nutzen ein Auto für den Weg zur Arbeit, während es im Bevölkerungsschnitt immerhin 45 Prozent sind. Auch im Freizeitbereich liegt die Autonutzung beim Carsharing erheblich unter der Vergleichsgruppe.

Als Einschränkung wird die geringe Autonutzung offenbar nicht betrachtet, denn die Forscher sprechen von einer „auffallend großen Zufriedenheit“. „Die Buchung wird von einer überwältigenden Mehrheit als unkompliziert wahrgenommen, die Verfügbarkeit der Fahrzeuge zum gewünschten Zeitpunkt ist gewährleistet und die Wege zur nächsten Station werden als zumutbar angesehen“, so ihr Fazit. Zudem nutzt das stationsgebundene Carsharing dem Allgemeinwohl. Jedes geteilte Auto ersetzt rund 15 private Autos, die sonst am Straßenrand parken. Finanziell lohnt sich das Angebot für alle, die im Jahr weniger als 10 000 Kilometer mit dem Auto unterwegs sind.