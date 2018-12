Richtig gemütlich kann es im Winter daheim sein, wenn die Fenster und Türen gut abgedichtet sind und keine Zugluft stört. (Dollex)

Dazu rät Hanne Pavsic, Prokuristin des Unternehmens Dollex. Sie kennt sich mit Dichtungen für Holz-, Kunststoff- und Alufenster aus. Seit mehr als 15 Jahren handeln sie und ihr Ehemann Mirko Pavsic mit unterschiedlichen Dichtungen, auch für Türen, Garagen und vieles mehr. „Es gibt mehr als 4000 unterschiedliche Varianten von Dichtungen“, erläutert die Unternehmerin.

Um zu wissen, welches Modell passt, seien Erfahrung und ein

geschulter Blick erforderlich, den die Spezialisten des achtköpfigen Teams bei Hausbesuchen mitbringen. „Unsere Handwerker fahren auf Wunsch zu den Kunden, um zu messen und eine Empfehlung zu geben“, sagt Pavsic. Es ginge aber in vielen Fällen auch einfacher: „Wenn klar ist, welche Dichtung ersetzt werden muss, können unsere Kunden das selbst erledigen“, erläutert sie. Für den Do-it-yourself-Kunden bietet Dollex in vielen Bauhausmärkten ein Standardsortiment in eigens dafür entworfenen Drehständern an.

„Die Lebensdauer einer Fenster- oder einer Türdichtung ist weitaus kürzer als die der Fenster und Türen selbst“, sagt die Expertin. „Es sind Verschleißteile. In den meisten Fällen können die alten Dichtungen den Spalt zwischen Rahmen und Flügel nicht mehr richtig verschließen.“ Die Flexibilität der Gummis sei dann nicht mehr gegeben. Die Fenster und Türen verformen sich mit der Zeit und es strömt kalte Luft durch die so entstandenen Ritzen. „Tür- oder Fensterdichtungen dann zu tauschen, ist eine sinnvolle Maßnahme“, erläutert Pavsic.

Gegen Schall und Geruch

Ob mithilfe eines Spezialisten oder mit den eigenen Händen – der Einbau neuer Dichtungen verläuft in den meisten Fällen schnell und problemlos. Die Zugluft ist jedoch nicht der einzige Übeltäter, den die ausgefeilte Technik aussperrt: Räume werden mit der passenden Dichtung schalldicht isoliert, um so Geräusche wie Unterhaltungen in Praxisräumen oder Konferenzzimmern im Raum zu halten. „Gleiches gilt für unangenehme Gerüche aus der Küche“, sagt Pavsic.

Dollex führt nicht nur die verschiedenen Varianten an Gummidichtungen und Dichtband, sondern auch Rollladendichtungen, die leicht in den Rollokasten eingebaut werden können. Garagentordichtungen und Abdichtungsschienen aus Holz, Metall oder Kunststoff sowie vieles mehr sind ebenfalls in dem umfangreichen Katalog von Dollex zu finden.

Bekannt ist die Firma auch in zahlreichen Kindergärten. Die Einrichtungen bestellen professionelle Klemmschutzprofile für Türen, um die Kinder wirksam vor Verletzungen der Finger und Füße zu schützen.

Dollex, Neidenburger Straße 6, hat montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter 0421/ 37 94 16 60 erreichbar. Auf der Hanse-Bau im Januar ist Dollex mit einem Stand vertreten. Infos gibt es im Internet unter www.dollex.de.