Die Interessengemeinschaft Das Viertel wünscht Ihnen, dass Sie bei all den vielen Vorbereitungen Zeit und Ruhe für Genuss, Besinnlichkeit und Miteinander finden.

Dazu hat sich das Viertel auch in dieser Adventszeit wieder festlich geschmückt und macht es allen seinen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Gästen von außerhalb sehr gemütlich: Mit Tausenden kleiner Glanzlichter in den Bäumen und über den Straßen, die in diesem Jahr dank einer Förderung des Bremer Wirtschaftsressorts und des Engagements zahlreicher Viertelakteure klimafreundlich erneuert werden konnten.

Vier Glühweinstände und zahlreiche prächtig dekorierte Schaufenster laden zum Verweilen ein. Die vielen einmaligen Fachgeschäfte und Boutiquen, die unser Bremer Viertel so unvergleichlich machen, stecken voller Inspirationen und Ideen für die Festtage. Und echte, authentische Weihnachtsstimmung, die man in keinem Onlineshop bestellen kann: Die gibt es hier bei jedem Einkaufsbummel kostenlos dazu. Die Geschäftsleute im Viertel danken allen ihren Kundinnen und Kunden, die mit jedem Einkauf dazu beitragen, dass diese spannende und lebendige Vielfalt in Zukunft erhalten bleibt.

Mit besten Wünschen im Namen der Interessengemeinschaft Das Viertel

Norbert Caesar, Erster Vorsitzender

PS: Der Viertelkalender 2019 mit zwölf Fotos des Quartiers, aufgenommen von Bewohnern und Besuchern, ist zum Preis von 14,50 Euro in folgenden Läden ­erhältlich: Buchhandlung Sieglin, Art ’n’ Card, Caesar, Weltladen Bremen, Buchladen Ostertor, Schmück dich, Humboldt Buchhandlung sowie ­Medienhaven.