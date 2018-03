Patricia Herbst bietet am Tag der offenen Tür besondere Konditionen für Freundinnen. (Roland Scheitz)

Diese Verwandlung hat nicht nur dem Haus gutgetan. Seit drei Monaten macht Patty‘s Gym immer mehr Frauen Lust auf Bewegung.

Am Sonntag, 25. Februar, gibt es nun eine günstige Gelegenheit, das einmalige Findorffer Fitnessstudio kennenzulernen. Zwischen 12 und 17 Uhr öffnet Herbst die Türen ihres Studios und lädt alle neugierigen ­Frauen ein, sich das Studio anzuschauen. Patty‘s Gym hat für Frauen eines jeden Alters, jeder Kondition und sportlichen Ambition viel zu bieten. Kinder dürfen gern mitkommen, für sie gibt es ein sportliches Spaßprogramm.

Gaby Glade, die Mutter der Inhaberin, hilft unter anderem am Empfang. (Roland Scheitz)

Nur am 25. Februar gilt ein doppelt profitables Special. Mitglieder, die eine Freundin mitbringen, die sich zum Beitritt entschließt, belohnt Herbst mit einem kostenlosen Trainingsmonat, die Freundin bekommt die Hälfte der Aufnahmegebühr geschenkt. Dabei dürfte es nicht schwer sein, die jeweilige Begleiterin von einer Mitgliedschaft zu überzeugen. „Wir staunen immer wieder: Die meisten Frauen, die ins Studio kommen, unterschreiben schon bei ihrem ersten Besuch direkt einen Vertrag. Und es kommen immer mehr Frauen aus anderen Stadtteilen zu uns“, sagt die Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin. Sie finden in Findorff ein Studio mit Charme und modernen Geräten vor, einem sehr breiten Kursprogramm und einer entspannenden Sauna- und Wellness-Area inklusive zweier Infrarotstühle. Herumgesprochen hat sich auch das besonders freundliche und persönliche Ambiente, das keine Schwellenängste aufkommen lässt. „Das Wichtigste: Sport muss Spaß machen“, sagt Herbst.

Die ehemalige Leistungssportlerin und norddeutsche Meisterin im Rhönrad arbeitete neben ihrem Hauptberuf als Augen­optikerin bereits seit mehr als

15 Jahren als Fitnesstrainerin, bevor sie ihren Traum vom eigenen Fitnessstudio für Frauen in die Tat umsetzte. „Viele Frauen fühlen sich wohler und die Atmosphäre ist entspannter, wenn sie beim Training unter sich sind“, sagt die 35-Jährige, die seit vier Jahren in Findorff lebt. Eine Ausnahme wird nur für Labrador Whisky gemacht, einem freundlichen älteren Herrn, der es sich meist in seinem Korb im Foyer gemütlich macht. Im organisatorischen und kaufmännischen Bereich sowie am Empfang erhält Herbst Unterstützung von ihrer Mutter Gaby ­Glade.

Ein erfahrenes Trainerinnenteam hilft Herbst bei den Kursangeboten. Im Programm stehen Klassiker wie Yoga und Pilates sowie deren Kombination Yogilates, Spinning, Cycling und Step-Aerobic – darunter auch spezielle Angebote für Kinder. Geschult ist das Trainerinnenteam zudem auf Angebote im Rehasport, die wegen der großen Nachfrage ausgebaut werden sollen. Wer sich auspowern möchte, sollte die sehr effektive Fitness-Sportart Tae Bo testen, die Elemente aus asiatischen Kampfsportarten mit Aerobic verbindet. Am Tag der offenen Tür erleben die Besucherinnen eine Premiere: Als erstes Fitnessstudio in Deutschland führt ­Patty‘s Gym Kutara-Training ein – eine innovative Kombination von Tae Bo und Zumba, die in Kalifornien entwickelt wurde.

Patty‘s Gym, Münchener Straße 142/144, ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis

21 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 20.30 Uhr, sonnabends von 13 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter Telefon 43 74 11 22, per E-Mail an info@pattysgym.de und unter www.pattysgym.de.