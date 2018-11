EP:Brunhorn steht für Service, der mit bester Beratung beginnt und nach dem Kauf nicht aufhört. Kunden wüssten dies sehr zu schätzen, sagt Petra Brunhorn. (Roland Scheitz)

Dazu gehört natürlich auch die Beratung vor Ort beim Kunden und die Vermessung der Einbauschränke. „Diese fachkundige Orientierungshilfe wird von unserer Kundschaft vor allem bei größeren Anschaffungen wie Kücheneinbaugeräten sehr geschätzt“, sagt Brunhorn. Schließlich sollen ein neuer Einbauherd, die Spülmaschine, der Kühl- oder Gefrierschrank wieder in die vorhandene Küche passgenau eingebaut werden. Waschmaschine oder Trockner sollen energieeffizient und über einen möglichst langen Zeitraum zuverlässig ihren Dienst leisten.

Vor den Preisen der angeblich Großen der Branche muss sich das Findorffer Unternehmen nicht fürchten: EP:Brunhorn gehört zu einer Gemeinschaft von mehr als 5000 Fachhändlern aus Europa. (Roland Scheitz)

Eine Auswahl an Geräten hochwertiger Markenhersteller wie Miele, Liebherr oder Siemens steht im Elektrofachgeschäft in der Hemmstraße für Vorführungen bereit. Auch smarte Funktionen intelligenter Elektrogeräte, die über das Smartphone Bescheid geben, wenn sie ihre Arbeit beendet haben, oder Gefrierschränke, die ihre Besitzer benachrichtigen, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist, könnten die Kunden ausprobieren, sagt Brunhorn.

Mit jedem Kauf bekommen die Verbraucher zudem gute Tipps, wie sie ihr Gerät optimal und energiesparend nutzen. Auch Jahre danach sind die Kunden bei dem Findorffer Fachunternehmen in den besten Händen. Das ausgezeichnet geschulte Serviceteam meistert technisch anspruchsvolle Reparaturen in der hauseigenen Meisterwerkstatt oder bei den Kunden zu Hause. Gut zu wissen: Auch auf die Reparatur und Wartung von Kaffeevollautomaten und Espressogeräten namhafter Marken wie Saeco, Jura, Krups oder deLonghi ist das Team der Werkstatt seit Jahren spezialisiert.

Kücheneinbaugeräte sind ein Spezialgebiet des Findorffer Betriebs. (Roland Scheitz)

Guter Service muss aber nicht zwangsläufig teuer bedeuten. Bei EP:Brunhorn ist Ende November Hochsaison für Schnäppchenjäger: Von morgen, 23. November, bis Sonntag, 2. Dezember, rufen die Technikspezialisten zur sogenannten Dealweek auf. Qualitätsprodukte vieler namhafter Hersteller wie Sony, FitBit, Sonos, Samsung, Panasonic, Siemens oder ­Dyson sind zu besonders attraktiven Preisen zu haben. Im Angebot sind zum Beispiel Küchengeräte, Zahnbürsten, Bartschneider, Flachbildfernseher mit passenden Receivern, Fitness-Armbänder und Smart Speaker. Kurz gesagt: Eine hervorragende Gelegenheit, sich oder anderen zu Weihnachten den ein oder anderen Wunsch zu erfüllen.

Doch auch wer unter den Schnäppchen der Dealweek nichts Geeignetes findet, kann sich darauf verlassen: Bei Auswahl und Preis-Leistungs-Verhältnis kann das Findorffer Familienunternehmen jederzeit mit den Großen der Branche mithalten. Und in puncto Kundennähe und Service sind sie vielen anderen weit voraus. Das Sortiment von EP:Brunhorn umfasst sämtliche Segmente moderner Unterhaltungs- und Haushaltselektronik sowie Telekommunikation und Multimedia. Als Electronic Partner ist das Unternehmen Teil einer Gemeinschaft von mehr als 5000 Fachhändlern aus Europa, die auf ein Warenlager mit rund 60 000 Artikeln zu sehr konkurrenzfähigen Preisen zurückgreifen können. In diesem Verbund zählt EP:Brunhorn zu den zertifizierten Tophändlern, die sich durch besonders gute Beratung, Sortimentsvielfalt, Servicestärke, Erscheinungsbild und Kundenbindung auszeichnen. Was nicht im Geschäft vorrätig ist, kann kurzfristig geordert werden – vor Ort oder rund um die Uhr komfortabel über den Onlineshop.

Auf den modernen Kanälen sind die Technikprofis längst unterwegs. Die firmeneigene Facebook-Seite sollte Kunden auf jeden Fall gefallen. Auf diesem Wege werden sie ständig über neueste Techniktrends auf dem Laufenden gehalten, erfahren von den Deals der Woche und bekommen interessante Verbrauchertipps für den Alltag.

EP:Brunhorn, Hemmstraße 150, ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr ­sowie von 15 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet; weitere Informationen unter Telefon 37 39 37 und im Internet unter der Adresse www.epbrunhorn.de.