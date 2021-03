Mehr als drei Jahrzehnte hat Mechthild Witt ihren Laden Naturzwerg be­trieben. Nun heißt es Abschied nehmen. (Ellen Stüdgens)

„Corona hat die Entscheidung zur Geschäftsaufgabe zwar beschleunigt, war aber letztendlich nicht ausschlaggebend“, sagt die Unternehmerin über die Gründe für ihren Entschluss.

Auch an regem Zuspruch und positiven Rückmeldungen seitens der Kunden, die das Geschäft namens Naturzwerg im Herzen von Schwachhausen gern besuchen, mangelt es nicht. „Viele Stammkunden wünschen sich, dass es weitergeht“, erläutert Witt. Sie schätzen die besondere Atmosphäre, die in dem Laden herrscht sowie die kompetente und individuelle Beratung. Witt gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn es um ihre treue Kundschaft geht. Diese habe die Geschäftsfrau mit ihren positiven Rückmeldungen auch in schwierigen Zeiten immer unterstützt.

Am kommenden Montag startet der Räumungsverkauf in dem kleinen Eckladen in der Scharnhorststraße 161. (PETRA STUBBE)

Die Anfänge des Geschäfts liegen im Jahr 1987, als Witt – damals selbst junge Mutter – bei den vorherigen Besitzern ein Schaffell für ihr Kind kaufte. Fasziniert entdeckte sie vor Ort weitere Naturtextilien, die zu der Zeit anderswo nur schwer erhältlich waren. Beeindruckt von dem Angebot, das die Branche bot, fing die heutige Inhaberin als Mitarbeiterin in dem

Geschäft für Naturtextilien an. Nach zehn Jahren ausgiebigem Aneignen von Fachwissen übernahm sie – die ersten sechs Jahre gemeinsam mit einer Freundin – den Naturzwerg. Beide Frauen prägten die Ausrichtung des Fachgeschäfts neu.

So wurde etwa das Design der Artikel bunter und fröhlicher, hinzu kam eine kleine, aber feine Damenmodeabteilung. Die Begeisterung für nachhaltige Ware hält bis heute an. „Die Wirkung der Naturmaterialien auf den Körper und das Feedback von Eltern, die berichteten, dass ihre Kinder beim Tragen zufriedener wirken und besser schlafen, hat mich sehr beeindruckt. Ich wusste: Das ist mein Metier“, erläutert Witt.

„Es war eine tolle Zeit“

Es sei eine sehr bewegte Zeit gewesen, die sie nicht missen wolle – vor allem wegen der treuen Kunden. Diese kauften oftmals als junge Eltern die ersten Wolle-Seide- Unterhemden für ihren Nachwuchs, um Jahre später wieder als Großeltern für ihre Enkel oder die erwachsenen Kinder bei ihr einzukaufen. „Bei uns ist es einfach auf den Punkt gebracht: familiär“, sagt die Geschäftsinhaberin.

Ihrer Meinung nach sollte Kleidung nicht nur nachhaltig, ökologisch sowie sozialverträglich produziert werden, sondern auch für den Körper, die Haut und die Sinne spürbar sein. Die Zusammenarbeit mit Kinderärzten und Hebammen, die überzeugt sind, dass in Naturtextilien gehüllte Mädchen und Jungen zufriedener sind sowie die Körperwärme besser halten könnten, empfand Witt stets als große Wertschätzung.

Der Naturzwerg wäre nicht, was er heute ist, wenn nicht ein sehr engagiertes Team an der Seite der Inhaberin gestanden hätte. „Ich bin sehr froh über meine langjährigen und verlässlichen Mitarbeiterinnen, die nicht nur Einsatz gezeigt, sondern den Naturzwerg auch mitgestaltet haben und hinter dem Konzept standen. Ihnen gebührt mein Dank“, sagt Witt.

Der Totalausverkauf im Naturzwerg, Scharnhorststraße 161, startet am Montag, 8. März. Die ab diesem Datum geltenden Öffnungszeiten gibt es unter Telefon 0421 / 23 97 27 sowie im Internet unter www.grau-sucht-gruen.de/shops/naturzwerg.