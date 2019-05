Inhaber Heinz-Hermann Lünzmann ist mit seinem Friseursalon seit 35 Jahren im Peterswerder ansässig. (Christoph Englisch)

So auch in der Hamburger

Straße 214, wo Heinz-Hermann Lünzmann seit 1984 den Friseursalon Haarmoden Lünzmann betreibt. Der Friseurmeister ist mittlerweile seit 51 Jahren in seinem Beruf tätig und hat sich seit der Eröffnung seines Salons für Damen und Herren eine treue Stammkundschaft aufgebaut. Seiner Aussage nach wissen die Kunden dort besonders die ruhige Atmosphäre zu schätzen, schließlich legt er viel Wert darauf, dass sie sich nach einem hektischen Arbeitstag für

einige Zeit erholen können.

Neben dem klassischen Angebot, bestehend aus professionellen Haarschneidetechniken, Color­ationen und Haarpflege bietet Haarmoden Lünzmann auch die Möglichkeit, bei einer Wellnessmassage vom Alltag abzuschalten. In einem separaten Raum können sich die Kunden bei einer ganzheitlich energetischen Massage oder einer Hot-Stone-Behandlung von der dafür ausgebildeten Mitarbeiterin Christiane Kapieske eine Auszeit gönnen. Die Massage ist unabhängig von einem Termin zum Haareschneiden buchbar, wird auf Wunsch aber auch mit einem anschließenden Friseurtermin arrangiert.

In Sachen Haarmode nehmen sich der Inhaber und seine drei Mitarbeiterinnen viel Zeit für eine fachkundige und typgerechte Beratung für klassische, modische oder außergewöhnliche Frisuren und setzen bei der Coloration und Haarpflege auf ausgewählte sowie bewährte Markenprodukte, um ihre Kunden mit einem guten Gefühl aus dem Geschäft gehen zu lassen.

Haarmoden Lünzmann hat dienstags bis donnerstags von 9 Uhr bis 18 Uhr, freitags von 8 Uhr bis 18:30 Uhr sowie sonnabends von 8 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 498 95 54 sowie unter www.luenzmann.org. Anmeldungen zur Massage bei Christiane Kapieske unter Telefon 0175 / 286 39 45.