Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Stadtteil für alle

Anika Seebacher

Leben, Wohnen, Arbeiten und Studieren – im Nordosten der Hansestadt ist all das in einem Stadtteil möglich. In Horn-Lehe setzen sich Unternehmen, Verbände, Institutionen und Privatpersonen für ihre Heimat ein und zeigen sich dabei auf verschiedenen Ebenen aktiv.