Katja Gravert, Janine de Vries und Milena Grüger (von links) stehen den Kunden von Kindervater Innendekoration stets mit Rat und Tat beiseite. (Roland Scheitz)

In ihrem attraktiven Geschäft in der Fürther Straße an der Ecke Hemmstraße zeigen die Spezialisten für Raumausstattung die schönsten Neuigkeiten aus den Bereichen Wohntextilien, Sicht- und Sonnenschutz.

In den warmen Monaten des Jahres darf es auch für Haus und Wohnung gern etwas Luftiges, etwas Leichtes sein. Die aktuelle Saison bringt frische, fröhliche Farben und Muster, zauberhafte transparente Materialien und praktische Wohnaccessoires, die Urlaubslaune machen. „Ganz im Trend sind weich fließende Gardinen in natürlichen Leinenoptiken, die Fenster, Balkon- und Terrassentüren sanft umspielen“, sagt Gravert.

Katja Gravert, Janine de Vries und Milena Grüger (von links) stehen den Kunden mit Rat und Tat beiseite. (Roland Scheitz)

Eigenes Nähatelier

Zarte, elegante Grautöne sind moderne Klassiker, an denen man sich nicht sattsehen kann und die sich in viele Wohnstile harmonisch einfügen. Wer Lust auf mehr Farbe hat, dem könnten die aktuellen grafischen oder floralen Muster, Batiktechniken oder Ausbrennmotive, deren Muster in den Stoff geätzt werden, gefallen. Neben einer sonnigen Palette an Rot- und Gelbtönen spielen zurzeit vor allem Designs in den Farben des Wassers – von pastelligem Hellblau bis zu kräftigem Türkis und Petrol – die Hauptrolle. Vorhänge, Raffgardinen und -rollos werden bei Kindervater in bester handwerklicher Ausführung im eigenen Nähatelier gefertigt.

Mit modernem Sicht- und Sonnenschutz lassen sich selbst heißeste Tage zu Hause gut aushalten. Schicke Beschatter in bester Qualität bietet das Fachgeschäft in einer großen Variationsbreite. Rollos, Plissees, Jalousien, Lamellen und Flächenvorhänge liefern die Experten auf den Millimeter genau und montieren diese auf Wunsch. Attraktive Lösungen gibt es selbstverständlich auch für Fensterformen, die aus dem standardisierten Rahmen fallen. Ein weiteres Thema, das der Sommer mit sich bringt, ist der Insektenschutz. Die Findorffer Wohnprofis haben auch in dieser Hinsicht viele ansehnliche Lösungen in petto.

Generell gilt: Auch nach dem Kauf stünden sie ihren Kunden bei allen Fragen der Reinigung und Pflege gern zur Seite, sagt die Firmenchefin, die das Familienunternehmen in dritter Generation führt.

Seit fast 85 Jahren gestaltet das Team von Kindervater Wohnräume mit Charme und Persönlichkeit. Ohne Wohntextilien fehlt der Inneneinrichtung das entscheidende Quäntchen Behaglichkeit. Aktuelle Einrichtungsmagazine zeigen, dass es wieder etwas mehr davon sein darf – auch unter den Füßen. „Teppiche und Auslegeware sind wieder stark im Kommen“, sagt Gravert. „Immer mehr Kunden haben erkannt, dass sie nicht nur das Wohn- und Wohlgefühl steigern, sondern auch in puncto Akustik und Staubbindung eine wichtige Funktion übernehmen.“ Mitunter reichen kleine, aber gezielte Veränderungen, um einem Raum eine neue Optik zu verleihen – zum Beispiel durch neue Kissenbezüge, Tischdecken oder -läufer.

Nur Qualitätsware

In das Sortiment des Fachgeschäfts gelangen ausschließlich Produkte, die in Design und Qualität überzeugen. Ein Paradebeispiel sind die Heimtextilien der deutschen Marke Sander. Markenzeichen des Düsseldorfer Unternehmens sind die ­Gobelin-Designs, zu denen in diesem Jahr wieder viele entzückende neue Varianten hinzugekommen sind. Sie eignen sich übrigens hervorragend als Präsente, die ihren Besitzern jahrelang Freude machen werden.

Kindervater Innendekoration, Fürther Straße 2, 28215 Bremen, hat montags bis freitags von

9 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet;

weitere Informationen sind unter Telefon 35 30 31, per

E-Mail an info@kindervater.net und unter www.kindervater.net erhältlich.